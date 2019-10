Pelipaikkaruletissa pyörivä Nora Heroum uskoo Helmareiden varautuneen sattumaan

Keskeltä laidalle ja laidalta takaisin keskelle, ylhäältä alas ja taas ylemmäs. Tällaisia syöttösuuntia sahaamalla Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pyrkii murtamaan Albanian puolustuksen tiistain EM-karsintaottelussa Vaasassa.

Keskustasta laidalle ja takaisin keskemmäs on reilun vuoden aikana vaihdellut myös maajoukkuepelaaja Nora Heroumin pelipaikka. AC Milan näki toissa kesän hankinnassaan hyökkäävän keskikenttäpelaajan sijaan laitapuolustajan.

– Se tuli itsellekin vähän shokkina, kun valmentaja sanoi, että sinä olet kyllä laitapakki. Olin vain: "aha, sitten opetellaan", Heroum naurahtaa.

– Pelipaikan vaihtuminen oli kaikille yllätys, koska olen aina pelannut ylempänä. En ollut aiemmin pelannut puolustajana edes treeneissä, mutta Milanin toisissa harjoituksissa minut laitettiin pakiksi, Heroum kertaa.

Seurajoukkueen loukkaantumisten takia 25-vuotias Heroum on alkusyksystä palannut taas keskelle kenttää ja pelannut Milanin kolmen keskikenttäpelaajan ryhmitelmässä hyökkäävämmässä roolissa. AC Milan on avannut kauden kahdella voitolla, ja Heroum on tehnyt yhden maalin.

Urheilun vastapaino kulkee maajoukkueessa mukana

Pelipaikan lisäksi Heroum on vaihtanut koulutusalaa.

– Tein aiemmin psykologian opintoja, mutta lopetin ne ja aloitin nyt urheilujohtamisen opinnot, Heroum kertoo.

Opinnot etenevät tanskalaisen koulun aikataulussa, joten opiskelumateriaali kulkee maajoukkueessa mukana. Jalkapalloilun vastapaino ehti rikkoa jo yhden maajoukkuekassin.

– Luennot ovat verkossa, ja kokeet voi tehdä netissä, mutta sunnuntainakin oli yksi deadline, joten täysin oman aikataulun mukaan ei voi edetä. Urheilijalle koulutusohjelma sopii tosi hyvin.

Karsinta-avauksessa Albanian vieraskentällä 3–0 voittanut Suomi teki kaksi maalia keskityksistä. Heroum uskoo, että Suomi löytää taas tiistaina aukot Albanian puolustuksesta, sattui mitä tahansa.

– Viime pelissä laidoilla oli tilaa ja pystyimme hyödyntämään sen hyvin. Olemme käyneet eri tilanteita läpi ja pystymme reagoimaan, mitä ikinä tuleekaan vastaan.