Pelaajien kehittäjänä kunnostautunut Olli Kuoksa aloittaa Ettassa uuden projektin: "Kevät määrittää aina tuloksen"

Moni asia on muuttunut, kun Ettan lentopallojoukkueen liigakausi 2019–2020 alkaa perjantaina. Yksi kuitenkin on ja pysyy: Ettan ruorissa on edelleen sama, tulisieluinen mies.

Oululaisten päävalmentajana 11. kautensa aloittava Olli Kuoksa puhkuu intoa uuden kauden alla, osin vaihtuneen joukkueen ansiosta.

– Jos olisimme aloittaneet samoilla pelaajilla kuin viime kaudella, minun ei olisi tarvinnut tehdä juuri mitään. Teen tätä työtä sitä varten, että saisin pelin toimimaan myös uusilla miehillä, Kuoksa sanailee.

Kuoksa korostaa, että joukkueen peli on vielä kauden kynnyksellä kaukana valmiista. Hiottavaa riittää pitkälle syksyyn.

– Hyökkäämme nopeasti paikoista, joista sitä ei normaalisti tehdä. Se osa-alue täytyy saada kuntoon, jos haluamme pärjätä. Hyökkääjät eivät voi vain odotella hyvään paikkaan tulevaa passia. Koko ajan täytyy olla hereillä.

Ettan viime kauden hopeajoukkueen pistetykit vaihtoivat maisemaa, joten hyökkäyksessä on tilaa uusille soihdunkantajille. Alkavalla kaudella Ville Sorvoja pelaa hakkurina, Jan Helenius ja Janne Marttila puolestaan yleispelaajina.

– Jan on iso pelaaja meille. Odotan, että hän onnistuu illasta toiseen, Kuoksa korostaa.

Etta kohtaa kauden avausottelussaan perjantaina Akaa Volleyn. Lauantaina oululaiset suuntaavat Loimaan Hurrikaanin kotiluolaan.

– Avausviikonloppu on jonkinlainen testi, mutta kevät määrittää aina tuloksen. En näe kauden aloitusta dramaattisena suunnannäyttäjänä, Kuoksa paaluttaa.