Pekka Virta ehti pelata urallaan satoja otteluita kotimaassa ja ulkomailla – valmentajan pilli jäi kaulaan heti pelaamisen loputtua

Pekka Virran visiona on auttaa pelaajia eteenpäin ja toimia innostajana.

50 vuotta

Pekka Virralle kertyi omalla pelaajaurallaan yli 200 SM-liigaottelua ja runsaat 250 ottelua 1. divisioonassa. Lisäksi hänet nähtiin Ruotsin, Saksan ja Britannian kiekkokaukaloissa. Ura päättyi keväällä 2001 Suomen kakkostasolla Mestiksessä.

– Tuossa vaiheessa tuntui, että jääkiekko oli nähty ja suunnittelin kaupallisen alan opintoja. En kerinnyt olemaan pelaamatta kuin viikonpäivät, kun minua pyydettiin konsultoimaan TuTon B-juniorijoukkuetta.

Konsultoimansa harjoituksen jälkeen Virtaa pyydettiin vetämään harjoitukset itse. Välittömästi tämän jälkeen turkulaisseura tarjosi Virralle B-junioreitten päävalmentajapestiä.

– Minusta tuntui heti kotoisalta olla kaukalossa pilli kaulassa. Nuorilla miehillä oli kova into vastaanottaa asioita. Innostuin valmentamisesta ja kävin läpi liiton koulutukset. Tällä tiellä olen ollut nyt vajaat 20 vuotta.

Ensimmäisellä valmennuskaudellaan Virta nosti TuTon B-juniorit SM-liigaan, ja kaksi vuotta myöhemmin hän aloitti TuTon päävalmentajana Mestiksessä. SM-liigassa Virta valmensi ensimmäisen kerran kuopiolaisessa KalPassa kaudella 2006–2007.

Ensi kaudella alkaa Virran 14. peräkkäinen kausi SM-liigaluotsina ja kolmas kausi Rauman Lukossa. Virta on toiminut myös Turun Palloseuran ja Porin Ässien päävalmentajana. Tähän mennessä plakkarissa on SM-hopea ja -pronssi KalPan luotsina. Päättyneellä kaudella Lukon taival katkesi puolivälierissä.

Niin laita- kuin keskushyökkääjänä operoinut Virta saavutti SM-kultaa TPS:n riveissä vuonna 1993. Seuraavalla kaudella hän voitti TuTossa 1. divisioonan maalintekijäkuninkuuden ja pistepörssin joukkueen noustessa SM-liigaan. Parhaimmillaan Virta teki yhdellä SM-liigakaudella 22 maalia.

– Olin aikoinaan tunnepelaaja ja kova pohtimaan asioita. Näin jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut parempi miettiä vähemmän ja antaa niitten miettiä, jotka saivat siitä palkkaa. Mutta varmaankin pelaajavuosilta juontaa myös halu valmentaa.

Valmentajana Virran visiona on auttaa pelaajia eteenpäin ja toimia innostajana.

– Tässä työssä antoisinta on yksilöiden valmentaminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen. Omalla peliuralla jotkin asiat toimivat hyvin ja joidenkin asioiden olisi halunnut tapahtuvan toisella tavalla. Näistä asioista olen yrittänyt ottaa oppia.

Virran mielestä nykyistä ja tulevaa on ylipäätään tärkeää peilata riittävästi mennyttä vasten.

– Monissa asioissa voi nojata omiin kokemuksiin. Suunnitelmiin tai sapluunoihin voi kuitenkin tarvita muutoksia, kun ihmisten kanssa toimitaan. Mitä paremmin asioihin varautuu, sitä harvemmin tulee yllätetyksi. Suosin rakenna rauhan aikana -ajatusmaailmaa.

Suomalaisella jääkiekkoilulla menee monin tavoin hyvin. Harrastajia ja yleisöä on paljon, eri maajoukkueet ovat keränneet runsaasti arvokisamitaleja ja NHL:ssä on uusia suomalaisia tähtipelaajia.

Virran mukaan Suomessa on vahvaa seuratoimintaa ja myös liitto tekee hyvää työtä.

– Uhkana on lähinnä se, että jääkiekon aloittamiseen on aiempaa korkeampi kynnys varsinkin taloudellisten kustannusten takia. Onneksi monella paikkakunnalla on alettu tukea haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia perheitä. Parantamisen varaa löytyy edelleen.

– Jääkiekko on monelle hyvä harrastus. Massan seurauksena lajin pariin tulee samalla enemmän lahjakkuutta. Näin voimme kilpailla jatkossakin maailman huipulla.