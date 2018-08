Paul Pogban veli liian tukevassa kunnossa - ei saanut sopimusta Saksan alasarjaan

Manchester Unitedin tähtijalkapalloilijan Paul Pogban veli Mathias Pogba jäi ilman sopimusta saksalaisseuraan, koska valmentaja väitti tämän olevan liian lihava. Mathias Pogba tavoitteli paikkaa Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavasta Uerdingenista, mutta tuloksetta.

- Mathiaksella on hieno vartalo, ja hän on pitkä, mutta hänellä on vyötäröllä liian monta kiloa ylimääräistä, Uerdingenin päävalmentaja Stefan Krämer sanoi sanomalehti Bildille.

- Mathiaksesta ei olisi ollut apua joukkueellemme.

Mathias Pogba, 27, pelasi viimeksi hollantilaisseura Sparta Rotterdamissa. Hyökkääjänä pelaava Pogba edustaa maajoukkuetasolla Guineaa.

Veljeksistä pari vuotta nuorempi Paul Pogba juhli tänä kesänä MM-kultaa Ranskan paidassa.

Linkki juttuun