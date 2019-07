PattU haki pisteet Sarkkirannasta – Kosonen täysin pitelemätön

Jälleen uusi pohjanoteeraus Kekillä. Luulisi pelaajia hävettävän. Lehterit pullisteli sakkia ja myyntikojuilla oli kunnon ruuhkat. Voisi pelaajat edes yrittää, se on vähintä mitä he voisivat tehdä. Mutta kun ei edes sitä. Nyt Pattun ei tarvinnut tehdä oikeastaan mitään, Keki sähläsi ja sähläsi, oikein miehissä. Jos kyseessä olisi muuan toinen sakki voisi kuvitella että kyse on sopupelistä. Pesistä on mukava katsoa mutta kyllä sitä olettaa että pelataan, ei tulla vain katselemaan mainoksia ja nauttimaan säästä.