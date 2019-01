Pärmäkoski viides kymmenen kilometrin kisassa Oberstdorfissa – syke nousi raskaalla ladulla ennätyslukemiin

Krista Pärmäkoski teki sunnuntaina kisahiihtojen ennätyksensä siinä, miten ahtaalle hän itsensä sai ladulle. Kiertueen suomalaistähti joutui kuitenkin taipumaan kärkivauhdista ja ylitti maalilinjan viidentenä Oberstdorfin yhteislähtökisassa.

– Sykemittari näytti maksimisykettä 188. Viime vuonna taisin saada Tourin loppunousussa 187. Kyllä siinä ahtaalla oltiin, Pärmäkoski valotti.

Hän kertoi yltäneensä mattotestissä parhaimmillaan sykelukemaan 191.

Pärmäkoski oli viides Tour de Skin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa. Kisan voitti Norjan Ingvild Flugstad Östberg, joka kukisti loppukirikamppailussa Venäjän Natalia Neprjajevan. Venäjän Anastasia Sedova oli kolmas.

Pärmäkoski johti kisaa viiden kilometrin kohdalla, mutta 6,9 kilometrin kohdalla hän oli pudonnut neljänneksi 4,9 sekunnin päähän kisaa johtaneesta Natalia Neprjajevasta.

Lopputuloksissa Pärmäkosken edelle neljänneksi kiilasi Norjan Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Anne Kyllönen oli 21:s ja Laura Mononen 24:s. Susanna Saapunki keskeytti 7,5 kilometrin kohdalla.

Saksalaisten hiihtomekassa Pärmäkoski yritti rohkealla taktiikalla, mutta lumisateen takia vastassa oli alussa umpihanki. Junioreista koostunut latupartio hiihteli vain loppusuoraa edestakaisin, mutta 2,5 kilometrin lenkin muuhun osaan he eivät lähteneet.



– Siinä meni vähän maku. Taktisesti olisi kannattanut hiihtää perässä, Pärmäkoski tuumasi.



Hän nousi kiertueen kokonaistilanteessa viidenneksi, mutta keskiviikon voittaja Norjan Ingvild Flugstad Östberg on puolentoista minuutin päässä.



– Yksinkertaisesti minun kuntotasoni on nyt tässä. Muut ovat sen verran kovempia. Kaikkeni annoin, enkä voi oikein jossitella, Pärmäkoski sanoi.



Torstaina vapaan hiihtotavan takaa-ajossa hän starttaa lähes yhtä aikaa Yhdysvaltain Jessica Digginsin kanssa. Vuorovedolla kaksikko yrittää saada kärkeä kiinni. Keskiviikkona suksiongelmista kärsinyt Diggins oli 11:s.



– Digginsillä oli nyt voidellut sukset, minulla oli pitopohjat, Pärmäkoski sanoi.



Monosellä kävi keskeyttäminen mielessä

Oberstdorfissa alkoi lumisade muutama tunti ennen kisassa ja jatkui myös kisan aikana. Se vaikeutti osaltaan suksenvalintaa.

Laura Mononen sanoi kisan jälkeen Ylen haastattelussa, että hän kärsi lumen kertymisestä suksien pohjaan. Ensimmäisellä kierroksella keskeyttäminenkin kävi mielessä.

– En ole ikinä keskeyttänyt. Jos olisi toisella kierroksella tökkinyt yhtä pahasti, oisin varmaan keskeyttänyt, Mononen sanoi.

Hän totesi, että suksien testaamisessa oli tullut hieman kiire. Mononen oli liikkeellä voideltavalla suksella.

Maailmancupin pisteille hiihtänyt Kyllönen oli puolestaan tyytyväinen sukseen ja kisaan.

– Lähdin vanhoilla pitopohjasuksilla, joilla en ollut koskaan hiihtänyt, mutta jotka ovat kulkeneet mukana vuosia tätä kisaa varten. Huoltoryhmä teki loppuun asti hyvää työtä.

Kyllösellä oli viime keväänä iso selkäleikkaus, joka vaikuttaa yhä hänen kuntoonsa.

– On ollut sellainen olo, että vähintään pistekunto pitäisi kropasta löytyä, Kyllönen totesi Ylellä.