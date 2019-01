Pärmäkoski taipui loppuvaiheissa kolmoskamppailusta – Östbergin Tour-johto nyt 35 sekuntia

Krista Pärmäkoski sijoittui viidenneksi maastohiihdon naisten Tour de Ski -kiertueen takaa-ajokisassa Oberstdorfissa. Voittoon hiihti Norjan Ingvild Flugstad Östberg, joka kukisti Venäjän Natalia Neprjajevan 30,4 sekunnilla ja jatkaa Tourin kokonaiskärjessä. Etumatkaa hänellä Neprjajevaan on 35,4 sekuntia, kun jäljellä on vielä kaksi Italian Val di Fiemmessä kisattavaa etappia.

Pärmäkoski kamppaili takaa-ajokisan kolmossijasta Yhdysvaltain Jessica Digginsin ja Venäjän Julia Belorukovan kanssa, mutta 10 kilometrin kisan viimeisessä nousussa hän ei enää pysynyt kaksikon vauhdissa.

– Ehkä tein virheen, kun lähdin stadionilla vetämään (kolmikkoa) ja vedin nousun alkuun saakka. Siinä vaiheessa jo arvasin, etten pysty vastaamaan (Digginsin ja Belorukovan vauhtiin nousussa), Pärmäkoski kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Pärmäkoski jatkaa kokonaiskisassa viidentenä. Kärkeen eroa on 1.38,6. Kolmantena oleva Diggins on kokonaistilanteessa 16,1 sekuntia Pärmäkoskea edellä ja Belorukovalla etua suomalaiseen on 10,9 sekuntia.

Tour jatkuu lauantaina 10 kilometrin yhteislähdöllä. Kiertue huipentuu sunnuntaina loppunousuun Alpe Cermis -laskettelurinteessä.

– Kyllä tässä haluja palkintopallille on vielä päästä. Lähdetään hiihtämään taktisesti hyvää hiihtoa. Välipäivä tulee kyllä tarpeeseen, Pärmäkoski kertoi Ylelle.

Laura Mononen oli tänään 26:s ja Anne Kyllönen 34:s.