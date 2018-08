Parayleisurheilijoille asetettu ehto puhuttaa - huonekaluliike lupaa maksaa omavastuun

Huonekaluja ja sisustustuotteita myyvä Jysk on ilmoittanut korvaavansa suomalaisurheilijoille asetetun omavastuuosuuden parayleisurheilun EM-kisoissa. Berliinin EM-kisoihin osallistuvilla suomalaisurheilijoilla on kisamatkasta 900 euron omavastuuosuus, josta vapautuu sijoittumalla mitaleille.

Omavastuu nousi esille keskiviikkoiltana, kun tiistaina pronssille yltänyt pituushyppääjä Ronja Oja kertoi asiasta Twitterissä. Myös Urheiluliiton valintaperusteissa mainitaan 900 euron omavastuu.

- Eilisessä pituuskisassa en ollut tyytyväinen hyppyihini, mutta mitali kyllä maistuu. Nyt voi olla rennommin mielin, kun kisojen omavastuu tuli näin kuitattua. Säästin sievoisen summan, Oja tviittasi.

Aihe on herättänyt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua.

SUL:n valmennusjohtaja Jorma Kemppainen kommentoi Ylelle, että parayleisurheilussa omavastuuosuudet tulivat laajemmin käyttöön vuoden 2011 MM-kisojen jälkeen.

- Silloin huomattiin, että kustannukset per urheilija olivat huomattavan suuret verrattuna vammattomiin tai jopa nuoriin. Sen jälkeen on pyritty siihen, että kaikki urheilijat olisivat kokolailla samalla viivalla kustannusten suhteen. Siitä eteenpäin on ollut pienempiä tai suurempia maksuja nuorten ja parayleisurheilun MM- ja EM-kisoissa, Kemppainen sanoi Ylelle.

"Vammaisurheilu on kalliimpaa"

Suomen paralympiakomitea puolestaan lähetti tiedotteen, jossa todettiin yhteistyökumppani Jyskin korvaavan mitaleiden ulkopuolelle jäävien suomalaisurheilijoiden omavastuuosuudet.

- Vammaisyleisurheilu on kalliimpaa kuin vammattomien yleisurheilu johtuen niin tarvittavista avustajista kuin Kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) keräämistä tuntuvista osallistumismaksuista. Silti tavoitteena jatkoa varten tulee olla se, että tällaisia urheilijakohtaisia omavastuuosuuksia ei vammaisurheilun arvokisoissa tarvita, Paralympiakomiten pääsihteeri Tero Kuorikoski sanoi tiedotteessa.

Tänä vuonna omavastuu on ollut käytössä myös 17-vuotiaiden EM-yleisurheilussa Unkarissa ja kilpakävelyn MM-joukkuekisan 19-vuotiaiden sarjassa Kiinassa. Näissä kisoissa omavastuusta on vapautunut sijoittumalla kahdeksan parhaan joukkoon.

Yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä ei vastaavaa omavastuukäytäntöä ollut.

