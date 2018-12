"Parasta olisi panna pyssy viikoksi nurkkaan" – Mäkäräisen urakka sujui Nove Mestossa alavireisesti, yhteislähtökisassa kuusi sakkoa

Kaisa Mäkäräisen urakka ampumahiihdon maailmancupin Nove Meston kilpailuissa kulki mollivoittoisesti. Mäkäräinen oli perjantain pikakilpailussa 58:s, lauantain takaa-ajossa 36:s ja tämänpäiväisessä yhteislähdössä 22:s.

Mäkäräisen kompastuskiveksi koitui yhteislähtökisassa ammunta, sillä hän keräsi kuusi sakkoa. Urakka Tshekin Nove Mestossa alkoi vahvasti, sillä Mäkäräinen selvitti ensimmäisen ammuntapaikan ilman ohilaukauksia.

Toisella makuuammuntapaikalla sakkokierroksia kertyi yksi, ja pystypaikoilla menestysmahdollisuudet haihtuivat. Mäkäräinen keräsi pystypaikoilta yhteensä viisi ohilaukausta ja putosi kauas kärjestä.

Kilpailun voittoon ylsi Slovakian Anastasija Kuzmina ennen maannaistaan Paulina Fialkovaa. Kolmanneksi sijoittui Ranskan Anais Chevalier. Mäkäräinen jäi 12,5 kilometrin matkalla kärjestä minuutin ja 59 sekuntia.

"Liika on liikaa"

Vahvasti kautensa aloittaneen Mäkäräisen ammunta jätti Nove Mestossa runsaasti toivomisen varaa, sillä perjantaina ohilaukauksia tuli viisi, lauantaina kuusi ja sunnuntaina kuusi.

– Minulle vähempi ampuminen sopisi ehkä paremmin. Parasta olisi panna pyssy viikoksi nurkkaan. Tällä viikolla alkoi jo väsy painaa. Liika on liikaa, Mäkäräinen sanoi Ylen tv-haastattelussa ja viittasi viime aikojen erittäin tiiviiseen kisatahtiin.

Mäkäräisen virettä Nove Mestossa verotti ennen kisarupeamaa ollut flunssa.

Maailmancupin kokonaiskisassa Mäkäräinen on neljäntenä. Hänellä on koossa 268 pistettä, kun kärjessä majailevan Italian Dorothea Wiererin potti on 381 pistettä. Wiererin ja Mäkäräisen väliin mahtuvat Fialkova (345 pistettä) ja Italian Lisa Vittozzi (276). Wierer oli sunnuntaina neljäs.

Ampumahiihdon maailmancup jatkuu tammikuun alkupuolella Saksan Oberhofissa.