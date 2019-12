Uusi huoltopomo Marek Sander pyrkii onnistumisiin positiivisuuden kautta.

– Etkö luota meihin?

Ampumahiihtomaajoukkueen viime kauden ailahtelevat esitykset nostivat tunteita pintaan paitsi tuskastuneilla urheilijoilla, myös urheilijoiden työkalustosta huolehtivalla huoltoporukalla. Ykköstähti Kaisa Mäkäräisen puolison ja viime kaudella maajoukkueessa suksihuoltoa tehneen Jarkko Siltakorven tuiskahdus huoltopäällikkö Danielo Müllerille kertoi paljon huoltoryhmän jännitteistä. Tuiskahdus talentui tv-kameroihin MM-kisoissa.

– Toimintamalli oli sellaista, ettei se ollut ryhmätyötä. Ja kun porukka on näin pieni, niin pakkohan sen on olla ryhmätyötä. Ei voi olla niin, että on pomo, ja muut tekevät hommia, vaan niin, että kaikki (pitävät yhtä), Siltakorpi muistelee viime kautta uuden kauden avauksessa Östersundissa. Hän on nyt jälleen vakipestissä.

– Olin ihan hyvissä väleissä Danielon kanssa, mutta kyllä hän ehkä vähän liian päällikkö oli, huoltoryhmään Siltakorven ja Juuso Joukaksen kanssa kuuluva Morten Priks puolestaan toteaa.

Maailmanhuippujen kanssa Saksassa, Tshekissä ja Valko-Venäjällä meritoituneen saksalaisen Müllerin pesti jäi yhteen kauteen, ja nyt Suomen maajoukkueen ampumahiihtohuoltoa vetää virolainen Marek Sander. Hänen tittelinsä on Müllerin tavoin huoltopäällikkö, mutta tuo "liiallinen päällikköys" vaikuttaa olevan porukasta poissa, kun nelikko virnuilee toisilleen ahtaassa voitelukopissa ennen tiistain harjoituksia Östersundin cup-välipäivänä.

– Nyt on hyvä pöhinä. Raskastakin huulta toki heitellään puolin ja toisin, mutta tuntuu tämä porukka nyt ainakin vielä kestävän (toisiaan), Siltakorpi kehuu yhteishenkeä.

Kahden maan omat ja yhteiset vitsit

Sander, 44, on aiemmin näyttänyt osaamistaan Yhdysvaltain maastohiihtomaajoukkueessa muun muassa olympiavoittaja Kikkan Randallin suksihuoltajana, ja viime kaudella hän oli yllättävän hyvää tulosta tehneen Viron ampumahiihtojoukkueen huoltopäällikkönä. Jenkeistä paluun jälkeen mies mietti ulkomaanpestien olleen siinä, mutta Suomessa odottanut uusi haaste viehätti ja hän tarttui tilaisuuteen.

– Suomella meni Danielon kanssa niin kuin meni, ja kun Suomen liitto sekä urheilijat halusivat minut tänne ja itsekin halusin, niin päätin kokeilla, Sander kertoo.

Amerikasta tarttui myös tuo yhteishengen tärkeys.

– Itse pitää olla positiivinen, ja muut tulevat siihen mukaan sitten. Puhutaan toisten kanssa, se tulee siitä, Sander toteaa yksinkertaisen reseptin.

– Meillä on omat vitsimme, virolaiset ja suomalaiset sellaiset, mutta myös yhteiset, mies kuvailee vielä ja saa porukkansa kaksi suomalaista ja yhden virolaisen nauramaan.

Müllerin kaudesta on muuttunut myös tekeminen.

– Suurin muutos on se, että jokaisella huoltomiehellä on omat urheilijat. Aikaisemmin ei ollut niin. Kommunikointi ja palautteen saaminen on parempaa, Sander kuvaa.

– Palaute on suoraa, ja niin haluammekin. Se kuuluu tähän hommaan.

Ja se luottamus omaan ryhmään, senkin on syytä kuulua.

– Tämä on tosi vahva porukka, Sander päättää ja hymyilee koko nelikon puolesta.