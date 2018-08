Ovet käyvät SJK:ssa ja KuPSissa - Ayarna Kuopioon

Reuben Ayarna ja Vahid Hambo eivät jatka miesten jalkapalloliigassa pelaavassa SJK:ssa.

Seinäjokelainen SJK ilmoitti purkaneensa hyökkääjä Hambon ja keskikenttäpelaaja Ayarnan sopimukset yhteisymmärryksessä ja seuran aloitteesta.

Ghanalaisen Ayarnan uusi osoite on jo selvillä, sillä hän siirtyy KuPSiin. Hänen sopimuksensa on loppukauden mittainen, ja siinä on optio ensi kaudesta. Samalla KuPS ilmoitti, ettei puolustaja Lum Rexhepi jatka seurassa.

Rexhepin sopimus umpeutuu lauantaina, eikä sitä jatketa. Ayarna ja Hambo ovat parhaimmillaan olleet liigan ehdotonta parhaimmistoa, mutta kuluva kausi on ollut molemmille pettymys.

- Ayarna on kokenut ammattilainen ja tuntee liigan, joten tämä vahvistus tulee todellakin tarpeeseen, KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara sanoi seuran tiedotteessa.

Linkki juttuun