Oulussa syntynyt raviurheilun "kultasormi" Pekka Korpi, 70, on kerännyt palkintorahoja 25 miljoonaa euroa – "Hevosmies on sen verran höppänä, että laittaa rahansa hevosiin"

Hevosia ymmärtääkseen pitää olla vähän psykologi, sanoo Pekka Korpi.

Oulussa varttuneen Pekka Korven isä Allan Korpi toimi raviohjastajana, myi hevosia metsäsavotoille ja vei hevoskärryillään ruokaa lähialueen kouluihin. Pekka varttui kotitilalla hevosten parissa ja jutteli niistä isänsä kanssa.

– Hevosia ymmärtääkseen pitää olla vähän psykologi. Väkisin yrittämällä hevosten kanssa ei tule mitään. Pitää yrittää nätisti ja sovittelemalla, jotta niihin rakentuu hyvä yhteys. Kyllä hevoset ovat minulle jonkinlaisia kavereita.

Korpi kilpaili ensimmäisen kerran ohjastajana 16-vuotiaana. Yläasteen jälkeen hän opiskeli levyseppähitsaajaksi.

– Tuo työ ei kiinnostanut minua yhtään. Halusin liikkua ulkona raittiissa ilmassa ja tehdä hommia hevosten parissa. On koulutuksesta ollut kuitenkin hyötyä. Talleilla riittää pientä korjattavaa.

Vuonna 1971 Korpi vuokrasi Forssasta itselleen ravitallin. Raviurheilu alkoi nousta Suomessa. Korpi saavutti menestystä, mikä lisäsi hänen motivaatiotaan entisestään.

Pekka Korpi tunnetaan lajipiireissä Kultasormi-lempinimellä. Vajaan 55 vuoden aikana hän on ohjastanut runsaat 27 000 ravilähtöä, joista on tullut yli 5 200 voittoa. Meriittilistaan kuuluu muun muassa kolme 1980-luvulla voitettua Euroopan mestaruutta ja MM-hopea vuodelta 1978. Palkintorahoja on kertynyt ohjastajana ja valmentajana yhteensä noin 25 miljoonaa euroa.

– Hevosmies on sen verran höppänä, että laittaa rahansa hevosiin. Hyväsukuiset hevoset maksavat paljon. Myös olosuhteiden kunnossapitoon ja kehittämiseen menee rahaa.

Korpi muutti 1981 Forssasta Vihdin Huhmariin, jossa hänen kotinsa ja suurin ravitallinsa sijaitsee edelleen. Korvella on tallit myös Vermossa ja Tukholmassa. Muutama vuosi sitten hän siirsi Paraisille Kuitian kartanolle siitostammansa, jotka hän omistaa nyt yhdessä paikan isännän Ilkka Herlinin kanssa. Samalla Korpi vuokrasi kartanolta huippumoderniksi remontoidun kasvatustallin.

Tällä hetkellä Korpi valmentaa noin 60:tä hevosta. Parhaimmillaan niitä oli 1980-luvulla noin sata. Vuosikymmenen lopulla Korpi päätti viettää sapattivuoden ja muutti perheineen Floridaan. Amerikan huutokaupoista varsoja ostaneet suomalaiset halusivat kuitenkin jättää ne Korven valmennettaviksi.

– Ajattelin ottaa muutaman hevosen, jotta aika kuluu. Lopulta minulla oli lähes 40 hevosta Floridassa ja New Jerseyssä sijainneilla talleillani, Korpi naurahtaa.

Amerikassa Korpi oli lopulta 3,5 vuotta. Paluun ratkaisivat lasten koulunkäyntikuviot.

Kilpaileminen on Korvelle edelleen ravitoiminnan suola.

– Iän myötä refleksit hidastuvat. Rutiinilla pääsee kuitenkin aika pitkälle. Sekin auttaa paljon, kun itse valmentamansa hevosen tuntee hyvin.

Korven vuodesta 1985 toiminut Star-Racing-talli työllistää 12–20 ihmistä vuodenajasta riippuen. Korven pojat, Hannu-Pekka ja Janne ovat aktiivisesti mukana osakeyhtiön toiminnassa. Molemmat toimivat myös ohjastajina.

– Pojat ovat olleet paljon hevosten kanssa tekemisissä lapsesta asti. Jos jokin homma ei pelitä, yhdessä sitten pohdimme, mitä olisi viisasta tehdä.

Hevosharrastus on siirtynyt suvussa edelleen eteenpäin. Korpi osti taannoin vanhimmalle lapsenlapselleen, nyt 13-vuotiaalle Amandalle oman ponin.



