Oulunsalon kasvatti haastaa EM-kisojen avausottelussa lentopallon maailmanmestarit: ”Mikäs sen siistimpää”

Suomen joukkueen 14 pelaajan joukossa on kaksi pohjoisen kasvattia, Sotkamon Jymystä maailmalle lähtenyt Roosa Laakkonen ja Oulunsalon Vasamassa oppinsa saanut Katja Kylmäaho.

Kylmäaho vietti viimeiset kaksi vuotta Saksassa ja Sveitsissä, mutta ensi kaudeksi hän pukeutuu tuttuun Hämeenlinnan Lentopallokerhon paitaan.

– Teki mieli päästä joukkueeseen, jossa pääsee pelaamaan omaa peliään ja tietää miten hommat toimivat. Viime kaudella sain kyllä pelata Sveitsissä koko ajan, 25-vuotias Kylmäaho perustelee paluutaan Suomeen.

Kylmäaho on lähtökohtaisesti Suomen kakkospassari, joka tukee ja antaa lepoaikaa Nantesissa pelaavalle Kaisa Alangolle.

– Olen koko ajan valmis menemään kentälle. Pelejä on tosi paljon ja välillä joukkue tarvitsee rytminmuutosta. Voi tulla esimerkiksi tuplavaihtoja.

Ankarassa pelattava alkulohko A pursuaa kovia vastustajia.

– Mahtava kokemus tulossa. Ensimmäisenä on vastassa maailmanmestari (Serbia), mikäs sen siistimpää. Tavoitteena on päästä lohkosta jatkoon, Kylmäaho pohjustaa.

Oulunsalon Vasaman junioreissa pelanneista maajoukkueeseen ovat ponnistaneet myös Niko Haapakoski ja Niko Suihkonen. Miksi OsVa:n riveistä kypsyy huipputasolle niin monia pelaajia?

– Se on hyvä kysymys. Oulunsalossa on ollut aina hyvät junnut ja siellä on panostettu junioreihin. Oulunsalossa ei ole ollut mitään estettä treenata hyvin.