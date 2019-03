Lentopalloseura Ettan ja Loimaan Hurrikaanin välisen kuudennen välieräpelin lipunmyynti on käynyt kuumana. Tiistaina kello 18.30 Oulun urheilutalolla pelattavaan otteluun on myyty jo lähes 400 lippua.

Etta johtaa runkosarjan voittanutta Hurrikaania voitoin 3–2. Finaalipaikka on yhden voiton päässä.

– Tarkistin ennakkolippujen myyntitilanteen netistä sunnuntaina ennen viidettä välieräpeliä, ja lippuja oli myyty noin 90. Nyt netin kautta on myyty jo yli 300 lippua. Lisäksi toimistolta on käyty ostamassa useita lippuja, joten määrä on lähellä 400:ää. Panokset vaikuttavat kiinnostukseen, Ettan joukkueenjohtaja Mika Rajala sanoo.

Rajalan mukaan oululainen lentopalloyleisö on turvautunut aikaisemmin perinteisempiin lipunmyyntikeinoihin: runkosarjan aikana netistä ostettiin ennakkoon keskimäärin 10–20 lippua. Loput tiketit maksettiin ennen urheilutalon katsomoon kiikkumista.

Urheilutalo on tiistaina pomminvarmasti ääriään myöten täynnä, eivätkä kaikki halukkaat pääse sisään. Ennakkolipunmyynti sulkeutuu luultavasti pelipäivän aamuna, jotta lippuja voisi edelleen ostaa myös paikan päältä.

– Ihmiset tulevat kärkkymään lippuja jo kello 17, kun avaamme urheilutalon ovet. Joudumme suurella todennäköisyydellä käännyttämään ihmisiä ovelta, koska puitteet ovat rajalliset. Se on valitettavaa, mutta näissä asioissa on mentävä turvallisuus edellä, Rajala harmittelee.

Jos Etta etenee sensaatiomaisesti loppuotteluihin, heittää se samalla hyvästit urheilutalolle kuluvan kauden osalta. Finaaleissa vaadittu katsomokapasiteetti on vähintään 1500 kiinteää istumapaikkaa.

– Meillä on periaatteessa kolme vaihtoehtoa pelipaikaksi mahdollisiin loppuotteluihin. Mitään päätöksiä emme ole vielä tehneet. (tilaajalle)

