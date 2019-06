Oulun Pyrinnön Samuel Purola pinkoi kauden parhaansa kovassa seurassa – rinnalla hallitseva maailmanmestari Justin Gatlin

Oulun Pyrinnön Samuel Purolan ulkoratakausi henkilökohtaisilla matkoilla käynnistyi varsin positiivisissa merkeissä. Hän pinkoi alkuerässä kauden parhaansa 10,43.

Finaalijuoksun aika oli seitsemän sadasosaa heikompi. Purolan mukaan finaalissa jalkojen vireystila ei ollut paras mahdollinen.

Alkuerässä haasteena oli heikko lähtö.

– Nukahdin vähän telineissä. Hyvällä lähdöllä olisi voinut mennä 10,30. Se oli sinänsä positiivinen avaus.

Juoksijan mielestä hän on tällä hetkellä ainakin 10,20-alkuisessa kunnossa.

– Vähintään siinä kunnossa olen. Tämä oli minun kaikkien aikojen nopein avaukseni.

Turussa Purola pääsi juoksemaan uransa tasokkaimmassa seurassa. Kisaa tähdittivät muun muassa hallitseva maailmanmestari ja moninkertainen arvokisamitalisti Justin Gatlin sekä uuden kisaennätyksen (10,00) juossut Mike Rodgers.

– Tärkeintä on keskittyä omaan tekemiseensä. Totta kai on hienoa juosta tuollaisten jätkien kanssa.

Oululaisnuorukaisen kausi jatkuu viikonloppuna Genevessä, minne Purola suuntasi heti Turun kisojen jälkeen. Kauden painopiste on pääasiassa sadan metrin kisoissa.

– Geneveen on mukava lähteä, kun tärkeä ensimmäinen kisa on alla. Tarkoituksena on juosta myös Kuortaneen juhannuskisoissa, Purola raotti lähiviikkojen kisaohjelmaansa.