Oulun Pyrinnön Noora Lehtonen taisteli itsensä PM-kultamitalistiksi vaikeuksien kautta – "Pääsin kilpailukuntoon särkylääkkeen ja adrenaliinin voimalla"

Oulun Pyrinnön Noora Lehtonen kotiutui painonnoston nuorten PM-kisoista Sundsvallista kultamitalin kanssa.

Alle 20-vuotiaiden 71-kiloisten sarjan mestaruus ei irronnut helpolla, sillä vielä kilpailupäivän aamuna Lehtonen empi pitkään osallistumistaan. Sitkeät selkävaivat piinasivat 19-vuotiasta urheilijaa jälleen, eikä tunne kehossa luvannut hyvää.

– Sain itseni kilpailukuntoon särkylääkkeen ja adrenaliinin voimalla. Jo siihen peilattuna olen todella tyytyväinen lopputulokseen, Lehtonen kertasi.

Voittotaistelu oli tiukka. Tanskan Freja Rosendahl summasi tempauksesta ja työnnöstä yhteistuloksen 175 kiloa, jonka Lehtonen ylitti kilolla. Mestaruus ratkesi, kun Lehtonen työnsi ylös 101 kilon raudat.

– Siihen kasattiin juuri sen verran painoa, joka voittoon tarvittiin – ei yhtään enempää, Lehtonen taustoitti.

Seuraavaksi Lehtonen tavoittelee menestystä helmikuisissa SM-kisoissa.

– Mutta sitä ennen on tärkeintä saada selkä kuntoon. Ensin ohjelmassa on lepoa. Sitten on tarkoitus vahvistaa yläkroppaa sekä keskivartaloa, Lehtonen totesi.