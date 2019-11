Oulun Pyrinnön Noora Lehtonen on kärsinyt lyhyellä urallaan lukuisista vaivoista – seuraavaksi hän tavoittelee menestystä painonnoston nuorten PM-kisoista

Kun voittomarginaali on painonnostossa kymmeniä kiloja, voidaan puhua ylivoimaisuudesta.

Viime viikon lauantaina käydyissä Tatun kisoissa ylivoimaisuus sai uuden merkityksen, kun Oulun Pyrinnön Noora Lehtonen asteli nostopaikalle.

Ensin tempauksessa tulokseksi 80 kiloa, hetkeä myöhemmin työnnössä nousi ilmaan 102-kiloinen tanko.

Yhteistulokseksi 182 kiloa ja massiivinen 52 kilon kaula toiseksi sijoittuneeseen Emilia Tiestoon.

71-kiloisten sarjan voiton kruunannut 102 kilon työntö näytti ja tuntui helpolta, mutta suorituksen aikana tapahtui jotain. Jotain niin ikävää, että tummien pilvien rypäs leijaili Sundsvallissa lauantaina käytävien nuorten PM-kisojen ylle.

– Selkä muljahti rinnallevetovaiheessa jotenkin. Se on kipeä nostaessa ja välillä myös normaaleissa olosuhteissa. En ole treenannut tällä viikolla, olen vain yrittänyt hoivata selkää, 19-vuotias Lehtonen harmittelee.

Keskiviikkona merkit olivat kuitenkin jo positiivisempia. Lehtonen totesi selän tuntuvan hieman paremmalta.

– Tavoitteet PM-kisoihin ovat kovat. Kisassa on mukana lisäkseni kaksi kovaa nostajaa, toisen yhteistulos on 180 ja toisen muistaakseni 172 kiloa. Kisa on täysin voitettavissa, mutta kaikki riippuu selkäni kunnosta.

Lehtonen on kokenut PM-kävijä. Kaksi vuotta sitten oululainen saavutti alle 17-vuotiaiden 69 kilon sarjassa hopeaa.

Pesäpallon parista painonnostoon alkuvuodesta 2017 siirtynyt Lehtonen juhli samana vuonna myös SM-hopeaa alle 17-vuotiaiden 69 kilon sarjassa.

– Tuumasimme yhtenä päivänä pesistreeneissä kaverini kanssa, että tämä ei ole ehkä enää meidän juttumme. Otimme nykyiseen valmentajaani Jari Naukkariseen yhteyttä, ja hän toivotti tervetulleiksi treeneihin.

– Hommasimme minulle lisenssin vain kolmen harjoituskerran jälkeen. SM-hopea todisti minulle, että tämä on ehkä juttuni. Hieman se mitali tietysti yllätti, Lehtonen kertaa.

PM-kisat ovat välietappi matkalla vajaan vuoden päästä Rovaniemellä miteltäviin nuorten EM-kilpailuihin.

Mitään tiukkoja tavoitteita kotikisoihin ei ole asetettu.

– Olen tosi huono ajattelemaan asioita pitkän ajan päähän. Haluan vain onnistua hyvin kisoissa ja päästä lajissa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät.

Yksi toive Lehtosella kuitenkin on. Terveenä olisi mukava harjoitella ja kilpailla.

Lyhyeen painonnostouraan nähden Oulun Pyrinnön voimanpesä on kärsinyt lukuisista loukkaantumisista.

Pahin takaisku sattui vuoden 2017 PM-kisojen jälkeen, kun Lehtosen selässä todettiin rasitusmurtuma. Vamma aiheutti harjoitteluun seitsemän kuukauden tauon, jonka jälkeen selkää vielä kuntoutettiin kuukausikaupalla. Taukoa kunnon treenaamiseen tuli kokonainen vuosi.

Selkävaivojen lisäksi Lehtonen on kärsinyt pienemmistä haavereista. Esimerkiksi ranne on kokenut kovia.

– Loukkaantumiset turhauttavat. Ensin teet hirveästi töitä, sitten yksi juttu menee pieleen ja yhtäkkiä kovalla työnteolla ei ole enää mitään väliä.

Resepti vammojen ehkäisemiseksi on olemassa. Sen parissa Lehtonen on työskennellyt jo jonkin aikaa.

– Jalkani ovat voimakkaat ja ne dominoivat nostoja. Yläkropassa ei ole vielä tarpeeksi voimaa. Sen takia Tatun kisoissakin tuli haaveri.