Oulun Lipon kohtalo näyttää nyt todella synkältä: Ylen mukaan velkasaneerausta haettu keskeytettäväksi – "Aika todennäköiseltä konkurssi nyt näyttää"

Samoja nurkanvaltaajia siellä pyörii, ja on soluttautunut Oulussa sisäpiireihin lajista riippumatta, ovat siellä kiiltävän perässä kuin harakat. Vähänkin menestyvät seurat, joilla on paljon juniorijoukkueita on hyvää bisnestä, ja konkurssinkin porteilla pidetään pelaajista kiinni, ovathan he vuosien mittaan maksaneet isoja harrastusmaksuja, ja hommanneet seuralle hyviä ponsoreita lypsylehmiksi sukulaisista . Kaikenlainen urheilu on ok, ja varsinkin lapsille tärkeää, seurojen voiton tavoittelu näyttelee niissä liian suurta roolia, ja myrkyttää liikkumisen ilon perusajatuksen.