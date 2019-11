Kasvun Paikka on Kaleva Median oma markkinoinnin kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa Kaleva Median asiakkaita kasvamaan markkinoinnin keinoin. Haemme ohjelmaan mukaan kuutta paikallista yritystä. Isoja, keskikokoisia ja pieniä. Asenne on kokoa tärkeämpää.