Kosketus on ymmärtämistä. Kun hieroo muita ihmisiä, oppii samalla paljon omasta lihaksistostaan.

– Olen tajunnut, kuinka paljon lihakset vaativat jatkuvaa huoltamista, ja millaiset syy-seuraussuhteet siinä on. Olen oppinut tuntemaan oman kroppani, Ida Ruuskanen sanoo.

ONS:n kapteeni Ida Ruuskanen aloitti elokuun alussa opinnot Suomen Hierojakoulun Oulun toimipisteessä. Kuvauksessa hän hieroi opiskelijakaverinsa Susanna Kaksosen yläselkää. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Hän on Oulu Nice Soccerin liigajoukkueen kapteeni, joka opiskelee tämän vuoden Suomen Hierojakoulussa. Yksi koulutehtävistä on oman urheilijan hierominen, joten Ruuskanen on saanut käsitellä toppariparinsa Heini Toivosen lihaksistoa.

– Tavoitteemme on ollut saada kireitä pohkeita ja pakaroita auki. Vähän se on helpottanut, vaikka aikataulumme eivät ole olleet ideaalit Heinin työn vuoksi. Oikeasti hierojan pitäisi olla urheilijan käytettävissä 24/7 -tyyliin.

Ammattilaisjoukkueissa 24/7 -toive toteutuu, mutta naisten liigaryhmien amatööriarki on toista. Jos Ruuskasella on koulussaan iltavuoroviikko, hän pääsee matkaan sillä hetkellä, kun treenit ovat alkamassa. Onneksi Heinäpään jalkapallohallille ennättää kymmenessä minuutissa.

Ruuskanen ei anna sellaisten asioiden häiritä, mihin hän ei voi itse vaikuttaa. ONS:n parhaan harjoittelijan titteli kertoo jalkapalloilijan innostuksesta.

– Olen motivoitunut ja sitoutunut. Olisi tyhmää tehdä asiat muuten kuin täysillä, hän sanoo.

Ruuskanen aloittaa laskemaan:

– Heini, Jenna, Tiia... ja sitten... onko niitä enää muita?

Niin se taitaa olla, että 22-vuotias AC Kirkkonummen kasvatti on ONS:n liigajoukkueen neljänneksi vanhin pelaaja. Etelän joukkueissa hänen ikäisensä saattaisi olla vielä nuori, mutta ONS:n rakenne on jälleen tälläkin kaudella toista maata.

Ruuskanen saapui ONS:iin kaudelle 2017 peliajan ja vastuun perässä, ja niitä hänelle on riittänyt. Nainen on pelannut laitapuolustajana ja topparina, mutta tällä kaudella kaavailuissa on puhtaasti jälkimmäinen rooli.

– Kun olin harjoitusottelussa hetken aikaa laitapakkina, se tuntui jo oudolta. Keskeltä näkee koko kentän, voi ohjata peliä ja olla vastuussa. Tykkään ottaa johtajuutta.

Ei ihme, että Ruuskanen on valittu ONS:n kapteeniksi. Viime kaudella hän oli osa kapteenistoa.

– Olen aika paljon äänessä –myös kentän ulkopuolella.

Vaikka ONS on tehnyt vuosikausia vahvaa ja päämäärätietoista juniorityötä, Ruuskasen kaltaiset pelaajat ovat kuitenkin hyvä lisä oululaiseen joukkueeseen. Ruuskanen aloitti liigauransa FC Hongan riveissä, mutta on vahvistanut asemaansa pohjoisessa.

– Minua ei pidätellyt pääkaupunkiseudulla mikään. Oulu on ollut hyvä paikka itsenäistyä. Täällä olen saanut vastuuta ja enemmän minuutteja. Murrekin on kuulemma alkanut tarttua.

Okei, mutta toki kirkkonummelaiselle jalkapallojoukkue on edelleen futisjengi.

– Kyllä minua vieläkin saatetaan naureskella etelän veteläksi.

Sitä kapteeni ei tietenkään ole. Ruuskanen osaa näyttää esimerkkiä ja uskaltaa vaatia. Hän on kokenut ONS:n kanssa kaksi kertaa piinaavat liigakarsinnat, mutta tällä kaudella joukkue haluaa pysyä kuivalla maalla.

– Joukkuehenkemme on niin hyvä ja ryhmä yhtenäisempi, että pääsemme sen voimalla pitkälle. Tavoitteemme on kova eli pääsy yläloppusarjaan, mutta meidän pitää vain tehdä töitä sen eteen.

ONS kohtaa liigan avausottelussaan mestaruutta hamuavan HJK:n. Ottelu alkaa lauantaina Heinäpään jalkapallohallissa kello 14.

Urheilulehti rankkasi tuoreessa numerossaan liigajoukkueet järjestykseen. ONS löytyy sijalta yhdeksän saatesanoilla: ”Lähtökohdat eivät ole helpot. Karsintojen välttäminen olisi yllätys.”

Miltä se kuulostaa, ONS:n päävalmentaja Jussi Madetoja?

– Lasken meidät positiiviseksi yllättäjäksi, joka on komeasti kuuden sakissa. Meillä on tervettä itseluottamusta, yhteishenkeä ja tahtoa. Sydän sykkii ONS:lle ja se kantaa pitkälle, Madetoja kuittaa.

ONS menetti ryhmästään muun muassa kokeneen hyökkääjän Sanna Ylianttilan ja puolustaja Fanni Pietikäisen. Viime kaudella maaleista vastasi 15 kertaa onnistunut Ode Fulutudilu, tällä kaudella osumien halutaan jakautuvan tasaisemmin.

ONS pestasi kauden alla 21-vuotiaan kanadalaisen hyökkääjän Marie Levasseurin.

– Pelaamme kahdella hyökkääjällä. Marien vahvuudet ovat ennen kaikkea voimakkaassa pelaamisessa eteenpäin. Hänen viimeistelytaitonsa on hyvä.

On selvä, että joukkue tarvitsee petrausta puolustamiseensa. Oululaisjoukkue päästi viime kaudella 24 liigaottelussa peräti 62 maalia.

– Olemme kiinnittäneet harjoituksissa paljon huomiota koko joukkueen puolustuspelaamiseen.