Oululaisen pesäpallon synkkyys sen kuin syvenee – Yle: Lipottaret jättämässä paikkansa Superpesiksessä

Täällä kirjoitetaan, että veronmaksajat ovat maksaneet Lipon olemassaolosta. Sehän ei pidä millään tavalla paikkaansa. Jos Lipolla on maksamattomia halli- ja kenttävuokria se ei tarkoita sitä, että Oulu olisi siirtänyt rahaa Lipolle. Kaupungilta on vain jäänyt saamatta tuloja joka on täysin eri asia kuin se, että rahaa olisi annettu. Jos veronmaksajat valittavat että rahaa siirtyy kaupungilta urheiluseuralle, niin kannattaa kääntää katseet Kärppien suuntaan. Sinne menee suoraa veronmaksajien rahaa Oulun Energian kautta. Muuten tuo raha tuloutettaisiin kaupunkilaisten hyväksi ja siinä sitä rahaa on myös liikutettu seuralle päin. Toisaalta jos Lippo ei saa miesten eikä naisten puolella kerättyä rahaa, niin silloin toimintaa on turha jatkaa. Mitä hyötyä siitä on kennellekkään jos yritetään väkisin ylläpitää jotakin toimintaa joka ei kiinnosta katsojia eikä rahoittajia. Mitä pesäpallokenttään tulee liikuntapaikkana,niin se on liikuntapaikkana yksi muiden joukosta. Jos yhden lajin osalta suljetaan liikuntapaikat,niin eikö se ole sama tehdä myös muille lajeille. Jääkiekko-jalkapallo-uimahallit-hiihtoladut-urheilukentät ja nyt avatut pyöräilyreitit. Suljetaan kaikki saman tien ja tehdään niiden paikalle jotain "järkevää"..... Naurettavaa tuo kateellisten kirjoittaminen näistä liikuntapaikoista.