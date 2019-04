Oululainen tyttösalibandy nosteessa – OLS ja SSRA menestyksen polulla

Oululaisessa tyttösalibandyssa on saatu viime aikoina jännittää tosipelien äärellä, kun Oulun Luistinseuran C- ja SS Rankkojen Ankkojen B-tytöt ovat jatkaneet kauttaan pitkälle kevääseen.

OLS eteni SM-loppuotteluihin kaatamalla Tampereen Classicin välierissä voitoin 2–0. Lauantaina alkavissa finaaleissa vastaan asettuu porvoolainen PSS. SSRA puolestaan taistelee lauantaina pronssista Pirkkalan Pirkkojen vieraana.

Oululaisjoukkueiden menestys on palkinto pitkäjänteisestä työstä.

– Pelaajat ovat aloittaneet lajin innokkaiden ja hyvien vetäjien kanssa. Esimerkiksi meidän tyttöjen pohjat on luotu jo vuosia ennen kuin he tulivat minun valmennukseeni. 8–10-vuotiaana aloitettu monipuolinen harjoittelu on kaiken perustana, SSRA:n B-tyttöjen valmennuksesta vastaava Karo Kuussaari sanoo.

Myös OLS:n C-tyttöjen päävalmentaja Antti Kärkkäinen korostaa matkan SM-kullan kynnykselle olleen pitkä prosessi.

– Olen tehnyt tyttöjen kanssa töitä jo vuosia. Olemme ottaneet pieniä askelia eteenpäin kehittämällä pelaajien taito-ominaisuuksia. Maltti on se isoin juttu, hän kertoo.

Menestys juniorisarjoissa näkyy ennen pitkää myös aikuisten tasolla. Edellinen Ouluun tullut naisten SM-mitali on vuodelta 2013, kun Kuussaari luotsasi OLS:n pronssille.

Tänä keväänä SSRA:n naiset kokivat pettymyksen pudottuaan TPS:lle puolivälierissä voitoin 2–3.

– SSRA:ssa oli jo tällä kaudella monta junioria ja ensi kaudella heitä on luultavasti enemmän. Olen varma, että ensi kaudella tämän kevään pudotuspelipettymys saa hyvityksen, Kuussaari uskoo.

– Jos mitaleita ei tule viiden vuoden sisällä, olemme tehneet jotain väärin. Tällä materiaalilla menestystä pitäisi tulla, Kärkkäinen painottaa.

Lupauksien motivaatio liigakentille nousemiseen on korkealla.

– Totta kai tähtäämme liigaan. Kaikki haluavat sinne, OLS:n Oona Lehtinen ja SSRA:n Sara Tikkanen vakuuttavat.

Tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä ovat tulevan viikonlopun koitokset.

– Nämä ovat ainutlaatuisia pelejä. Luotto kultamitaliin on kova, Lehtinen sanoo.

– Olemme olleet kerran aiemmin neljänsiä. Nyt haemme pronssin kotiin, Tikkanen lupaa.