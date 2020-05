Valmentaja nukkuu huonosti.

Sami Kurttila tietää, että on jo sunnuntai, sillä kello on naksahdellut lauantailta reippaasti puolen yön yli. Uni ei meinaa tulla millään, ja jos tuleekin, se on vain katkonaista.

Sun Volleyn valmentajan elimistö käy yhä ylikierroksilla. Oululainen sensaatiojoukkue on voittanut lauantaina kolmannen SM-finaaliottelunsa Pielaveden Sampoa vastaan. 3–0-johtoasema tarkoittaa, että mestaruus voi ratketa sunnuntaina Kuopio-hallissa.