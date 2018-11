Oululainen seiväshyppääjä Elina Lampela, 20, muutti Helsinkiin ja vaihtoi valmentajaa – "Tuli sellainen olo, että haluan koittaa jotain uutta"

Jälleen kerran on näköjään yksi Suomen tasolla kova yleisurheilija saanut tarpeekseen Oulun harjoitteluolosuhteista. Eipä varsinaisesti yllätä. Ouluhallissa on aika haasteellista hypätä seivästä silloin, kun käynnissä on esim. teknokonsertti, kuten viime viikonloppuna, kaikista muista kissanristiäisistä puhumattakaan. Ulkona on seiväshypyn ja monen muunkin yleisurheilulajin harjoittelu kohtalaisen hankalaa tähän aikaan vuodesta. Onneksi kuitenkin esim. Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä ovat treeniolosuhteet ihan priimatasoa.