Oululainen Petra Hämälä potkunyrkkeilee Euroopan cupissa – mahdollinen loppuottelu on raakaa leikkiä: se otellaan ilman kypärää

Harjoitussalin mitalikaapin päällä komeilee vuosi sitten Prahan Euroopan cupista saatu pokaali.

Kyseessä ei ole kuitenkaan voittopokaali. Petra Hämälä sai palkintonsa hävitystä loppuottelusta, jossa hän kohtasi tshekkiläisen maailmanmestarin Lucie Mlejnkovan.

Uusi mahdollisuus koittaa tällä viikolla. Hämälä lähtee Tshekin Euroopan cupiin valmentajansa Leif Steniuksen kanssa.

– Turnauksesta jäi mukavat muistot, sillä sain kaksi kovaa ottelua, alle 70 kilon sarjassa otteleva Hämälä kertoo.

Perättäiset ottelut rajussa lajissa kuulostavat amatöörin korvaan hurjalta leikiltä.

– Kyllä se onnistuu, ja ne pitää vain otella. Kaikki on loppujen lopuksi korvien välistä kiinni. Jos ”hyvin” käy, perättäiset matsit ovat jopa samana päivänä.

Prahan turnauskaavio ja vastustajat olivat vielä lähtöhetkellä hämärän peitossa, mutta tavoite on kova ja kirkas. Sarjavoitto toisi paikan lokakuun EM-kisoihin, jotka järjestetään Bratislavassa Slovakiassa.

Prahan Euroopan cup on ammattilaisturnaus, johon pääsee mukaan ilmoittautumalla. Miesten sarjoissa ykkössija palkitaan mestaruusvyöllä ja tuhannen euron rahatukulla.

Suomalaisnäkökulmasta palkintoraha ei kuulosta valtavan suurelta, mutta se takaa turnaukseen kovan tason. Potkunyrkkeily on erityisen suosittua Itä-Euroopan valtioissa, joissa on vahva kamppailu-urheiluperinne. Siellä on maita, joissa tuhat euroa saattaa vastata useamman kuukauden palkkaa.

Valmentaja Stenius nostaa lajin kovien maiden joukkoon muun muassa Venäjän, Serbian, Puolan ja Ukrainan.

– Esimerkiksi Ukrainasta saattaa osallistua yhteen sarjaan kymmenkunta jätkää.

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Naisten sarjoissa ykkössija on 600 euron ja kakkossija 300 euron arvoinen. Niistä saisi mukavan avun urheilijan matkabudjettiin.

Valmentajaa ja valmennettavaa hymyilyttää viime aikojen julkinen keskustelu paraurheilijoiden liian vähäisistä tukirahoista – pienissä lajeissa matkakustannukset on totuttu maksamaan itse.

Petra Hämälä on ammatiltaan koulutettu hieroja. Yrittäjän arjen ja harrastuksen yhdistäminen onnistuu, vaikka kyse on kahdesta fyysisestä toiminnasta.

– Työ on fyysistä ja joutuuhan sitä miettimään, että rajansa kaikella. Kroppa kuitenkin tottuu nopeasti.

Hämälän asiakkaat tietävät hierojansa brutaalista harrastuksesta, joten hierontapöydällä käytävät keskustelunaiheet on helppo arvata.

– Aika paljon he kyselevät ja haluavat tietää. Välillä puhumme potkunyrkkeilystä hyvinkin paljon. Mutta puhumme me muustakin, Hämälä hymyilee.

Hämälälle itselleen kamppailuun valmistautuminen käy jo rutiinilla.

– Aikaisemmin kehään nouseminen sai aikaan melkoisiakin tunnemyrskyjä, mutta ei enää. Adrenaliini löytyy viimeistään kehästä, eikä minua koskaan pelota mennä ottelemaan.

Viikon lopulla Hämälä ottelee ensimmäisen kerran toukokuisen Unkarin maailmancupin jälkeen.

Vuosi sitten hän asteli prahalaisen Arena Spartan kehään Lordin Hard Rock Hallelujah -kappaleen soidessa taustalla, mikä sai yleisön innostumaan. Ehkäpä pientä kannustusetua voisi tällä kertaa saada Petra-etunimestä, joka kuulostaa kovin tutulta tshekkiläisen yleisön korvaan.



Stenius: Pohjois-Suomea sorretaan

Oululainen Kickboxing Team oli kolmen vuoden ajan potkunyrkkeilyn SM-kisojen menestynein seura, mutta tänä vuonna lehti kääntyi.

Maaliskuun kisoista ainoan kultamitalin Ouluun toi 60 kilon sarjassa otellut Kalle Suvanto.

Syy mitalimäärän romahtamiseen on yllättävä. KBT:n päävalmentaja Leif Stenius kertoo, ettei seura lähettänyt kisoihin suurimpia nimiään.

– Vaikka voittaisi SM-kisoissa, niin ei se hyödytä mitään. Pohjois-Suomea sorretaan, sillä Etelä-Suomesta pääsee helpommalla arvokisoihin. Asia on vielä korostunut, kun liittoon on tullut uusi puheenjohtaja, Stenius lataa terveisensä Petteri Maunulle.

SM-kisojen sijaan seura on kääntänyt katseensa kansainvälisille areenoille. Vapaaottelu mukaan lukien seuralla on tällä hetkellä 5–6 kansainvälisen tason urheilijaa.

Lauri Suomela ja Henri Kurttila mittasivat elokuun alussa tasoaan ammattilaisotteluissa. Kurttilan ottelu Virossa päättyi kotikehässä iskeneen Sergei Makejevin 3–0-voittoon.

Lauri Suomela kävi ottelemassa Marokossa asti. Marokkolainen Anass Aaras kellisti Suomelan pistein 3–0.

Lajin EM-kisat järjestetään lokakuussa Slovakian Bratislavassa. Oulun mahdollinen edustus kisoissa on Petra Hämälän varassa, sillä Marokosta saatu keuhkokuume pilasi Lauri Suomelan mahdollisuudet kisapaikkaan.