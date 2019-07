Oululainen huippuvahti Tinja-Riikka Korpela siirtyy Evertoniin

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen pitkäaikainen luottovahti Tinja-Riikka Korpela liittyy englantilaisseura Evertonin riveihin.

OLS-kasvatti Korpela siirtyy Englantiin oslolaisesta liigaseurasta Vålerengasta. Sitä ennen hän torjui pitkään saksalaisen suurseuran Bayern Münchenin maalivahtina.

Korpela ilmoitti siirrostaan twitter-päivityksessään. Hän kertoo olevansa iloinen ja jännittynyt siirtyessään Evertonin naisjoukkueeseen, ja olevansa kiitollinen ajastaan Oslossa.

– Nyt on aika siirtyä "jalkapallon kotiin", Korpela iloitsee.

Korpela on kaikkien aikojen eniten A-maaotteluita pelannut suomalainen maalivahti. Kakkosena on niin ikään oululainen, sillä Korpelan perhetutulla Antti Niemellä on tilillään 67 ottelua.