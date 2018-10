Oululainen Ada Hautala, 15, suuntaa nuorten olympialaisiin Argentiinaan – "Olympialaisiin pääsy on ollut haaveeni"

Oulun Pyrinnön telinevoimistelijan Ada Hautalan yksi haave toteutuu, kun hän edustaa Suomea nuorten kesäolympialaisissa. Kisoihin pääseminen on urheilijoille harvinaista herkkua: tällä kertaa Buenos Airesiin matkustaa 24 suomalaista.

Oulun Pyrinnön 14-vuotias telinevoimistelija Ada Hautala lähtee nuorten olympialaisiin Argentiinaan. Hautala harjoittelee useita kertoja viikossa Ouluhallissa. KUVA: Jukka Leinonen

Olet lähdössä nuorten olympialaisiin kohti Argentiinaa: jännittääkö sinua?

– Kyllä se jännittää. Ehkä eniten jännittää oma suoritus, kun haluaisin kuitenkin onnistua ja tehdä hyviä sarjoja.

– En ole hirveästi ehtinyt vielä tutustua matkaohjelmaan, mutta matka Madridin kautta kestää 17–18 tuntia. Ensimmäisinä päivinä totutellaan aikaeroon ja lauantaina on avajaiset. Jokaisena kisapäivänä on yksi teline, kun normaalisti kaikki ovat samana päivänä. Neliottelun finaali on sitten yhtenä päivänä.

Kuinka paljon tiedät Argentiinasta, Buenos Airesista ja nuorten olympialaisista?

– En sanoisi, että tiedän kovin paljon. Aikaero on kuusi tuntia: jos täällä on ilta, siellä on aamupäivä. Otan varmasti vielä enemmän selvää, mutta minulla on ollut nyt paljon koulujuttuja tehtävänä.

Täytät kisojen aikana 15 vuotta. Taidat olla yksi kisojen nuorimmista urheilijoista.

– Telinevoimistelussa ovat mukana 2003-syntyneet. Muissa lajeissa voi olla vanhempiakin urheilijoita. Kaikki ovat 15–18-vuotiaita.

Suomen joukkueessa on 24 urheilijaa. Kuinka hyvin tunnet muiden lajien urheilijoita?

– Meillä oli viikonloppuna leiri Kuortaneella, joten olen tutustunut muihinkin. Meillä oli siellä tiimiytymistä ja teimme myös ryhmäjuttuja.

Olet kiertänyt jo aika paljon kansainvälisiä kilpailuja. Kuinka hyvin pystyt toimimaan kansainvälisessä ilmapiirissä?

– Vaikka tunnistan muiden maiden kilpailijoita, en ole juurikaan tutustunut heihin. Kansainvälisissä kisoissa on paljon enemmän eri henkilöitä paikalla, on alkuesittelyt, marssit ja kaikki vastaavat. (Kisan aikana) pystyn hyvin sulkemaan ylimääräiset asiat pois.

Kuinka tärkeää on, että valmentajasi Pauliina Savola on olympia-reissussa mukana?

– On kiva, että oma valmentaja pääsee kilpailuun mukaan. Ei minulle olisi ongelma, vaikka valmentaja olisi jostain muustakin seurasta.

Millainen tavoite sinulla on nuorten olympialaisissa?

– Minulla ei ole mitään tuloksellista tavoitetta. Ehkä se, että pystyisin nauttimaan siitä, mitä teen ja saan tehtyä hyviä suorituksia. Olympialaisiin pääsy on ollut haaveeni.

Onnistuit hyvin olympiakarsinnoissa ja EM-kisoissa. Mitä yksityiskohtia olette vielä pyrkineet hiomaan ohjelmissasi?

– Oikeastaan mitään ohjelmaa ei ole varsinaisesti muutettu. Olemme katsoneet lähinnä suoritusten puhtautta, jotta tuloksiin ei tulisi niin paljon vähennyksiä. Olemme keventäneet vähän jalkatelineiden (hyppy ja permanto) harjoittelua.

Siirryt vuonna 2019 aikuisten sarjaan. Muuttuuko jokin harjoittelussasi tai kilpailemisessasi?

– Se ei oikeastaan muuta mitään. Kilpailen vain vähän eri urheilijoiden kanssa. Nuoremmat jäävät vielä junioreihin.

Sanoit kaksi vuotta sitten haastattelussa, että mieluisin telineesi on permanto ja vähiten mieluisin nojapuut. Vieläkö olet samaa mieltä?

– Minulla ei enää ole sellaista vähiten mieluisinta telinettä. Juuri tällä hetkellä tykkään aika paljon puomista. En välttämättä aina uskalla kokeilla helposti uutta, joten sitten kun saan sen tehtyä, siitä tulee todella hyvä fiilis, että uskalsi tehdä ja oppia.

Vietät viikoittain kymmeniä tunteja täällä Ouluhallin voimistelualueella. Kyllästyttääkö koskaan tulla samoista ovista samaan paikkaan?

– Aika harvoin, mutta kyllä joskus. Jos koulussa on paljon kokeita tai muuten väsyttää, silloin tulee sellainen tunne, että voisi jäädä kotiin nukkumaan. Kun treenin saa käyntiin, kyllä se sitten lähtee. Suurimman osan ajasta viihdyn hyvin.