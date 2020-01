Oulu Football Academy jatkaa eteenpäin kipuilujen jälkeen

Mitä sitä kiistämään: vuosi sitten lanseeratun OFA:n eli Oulu Football Academyn alku on ollut hankala. Uudessa akatemiakonseptissa oli tarkoitus, että Palloliitto ja Oulun kaupunki tekevät entistä voimakkaammin yhteistyötä.

Akatemiatoiminta on alkanut lukuvuoden alussa, mutta Palloliiton lisätuki meni sivu suun Rovaniemelle. Myös päävalmentajaksi nimetty Aleksi Tanner siirtyi samaan suuntaan Lapin urheiluopiston jalkapallon lajivastaavaksi.

Monien mutkien kautta OFA:n vuoden 2020 toiminta on oiennut, kun tanskalainen Peter Ebbe Tønder ja AC Oulun entinen luotsi Rauno Ojanen ovat ottaneet vastuun juniorien valmennuksesta.

– Haastavan kahden vuoden synnytysoperaation jälkeen olen erittäin tyytyväinen. Olemme saaneet akatemiaan joukkueellisen lahjakkuutta mukaan. Harjoitukset sekä aamulla että iltapäivisin on saatu toimimaan, Pohjois-Suomen valmennuskeskuspäällikkö Juha Malinen toteaa.

Oululaisen juniorijalkapallon ympärillä alkoi kuohua syksyllä tavallista voimakkaammin, mutta 23. joulukuuta järjestetty palaveri puhdisti ilmaa, kun kaikki saivat sanoa sanottavansa.

– Pohjois-Suomen seurayhteisö on nyt vahvasti tämän takana. Kipuilua oli, mutta homma aukesi joulun alla. Valmentajista Ranella on paikallistuntemus ja Peter tulee maasta, johon monia Suomen nuoria pelaajia on juuri nyt tyrkyllä.

Ojasen työpanos jakaantuu OFA:n ja Tervarit-juniorien kesken. OFA:n akatemiapelaajat harjoittelevat kuusi kertaa viikossa maanantaista torstaihin ja ovat sen jälkeen omien joukkueidensa käytössä loppuviikon.

– Minulla on tunne, että kaupungissa on nyt valmentajia, jotka miettivät pelaajien kehitystä yli seurarajojen. Minulla on hyvä fiilis tästä hommasta, jossa on älyttömän paljon hyviä asioita, Ojanen sanoo.

OFA:n rahoitus on toistaiseksi varmistettu vuodelle 2020.