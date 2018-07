Östberg nousi MM-rallin kärkeen Keski-Suomessa, Latvala kolmantena

Mads Östberg on noussut kärkeen Suomen MM-rallissa. Citroenia kuljettava norjalainen ajoi pohja-ajan rallin neljännellä erikoiskokeella ja ohitti rallia alusta asti johtaneen Viron Ott Tänakin.

- Olen todella tyytyväinen tuohon aikaan, Östberg kommentoi MM-sarjan wrc.comille.

Toyota-kuljettaja Tänak on puolen sekunnin päässä Östbergistä. Kolmantena ajaa Tänakin tallikaveri Jari-Matti Latvala, joka oli toinen 12,33 kilometrin mittaisella Ässämäen ek:lla.

- Nyt on hyvä fiilis ajaa. Vähän rupeaa auton takapää elämään, ja renkaat alkavat käydä vähän kuumana, Latvala kommentoi Ylen ralliradiolle.

Latvala on kokonaistilanteessa kolmantena 9,5 sekunnin päässä kärjestä. Fordin Teemu Suninen oli neljännen erikoiskokeen neljänneksi nopein. Hän jatkaa rallissa neljäntenä 12,4 sekunnin päässä Östbergistä.

- En ole ihan löytänyt parasta ajotyyliä, Suninen kommentoi.

Esa-Pekka Lapin ajotunnelmat putosivat Keski-Suomessa alas. Hän on 46,2 sekunnin päässä kärjestä.

- Tämä on sitä, mitä se on. Ei ole mitään ajatusta siitä, mikä on rallin tavoite nyt, kun voittotaistelu on ohi. Pitää yrittää, mutta vaikeaa se on, Lappi totesi.

Lappi menetti mahdollisuutensa puolustaa viimevuotista voittoaan, kun hän jäi päivän avauserikoiskokeella puoli minuuttia kärjestä.

Rallin kärkikymmeniköstä Andreas Mikkelsen putosi kolmen ja puolen minuutin päähän kärjestä tehtyään ajovirheen neljännellä erikoiskokeella. Norjalainen kertoi kuulleensa nuotin väärin.

MM-rallissa ajetaan tänään vielä seitsemän erikoiskoetta.

