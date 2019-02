Orpo: Kysymys Matti Nykäsen valtiollisista hautajaisista pitää miettiä tarkkaan – "Tällä asialla ei saa politikoida yhtään"

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan kysymys mäkihyppääjä Matti Nykäselle mahdollisesti järjestettävistä valtiollisista hautajaisista täytyy miettiä tarkkaan. Orpo muistutti, että valtiollisia hautajaisia on entisten presidenttien ohella järjestetty vain muutamille.

– Hän on suomalaisten suuri sankari, ja hänen urheilulliset ansionsa ovat täysin kiistattomat, mutta mitä tulee valtiollisiin hautajaisiin, niin tämä on asia, joka täytyy tosi tarkkaan miettiä, Orpo sanoi toimittajille torstaina eduskunnassa.

– Matissa on, kuten tunnettua, myös toinen puoli, hän jatkoi.

Orpon mukaan mahdollisten valtiollisten hautajaisten järjestäminen Nykäselle on valtioneuvoston kanslian ja viime kädessä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) asia.

– Pitää myös muistaa, että Matin poismenosta on vain hetki aikaa. Tällä asialla ei saa politikoida yhtään ja pitää kunnioittaa omaisten surua ja kuulla heidän näkemyksiään.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että kysymys mäkihyppääjä Matti Nykäselle mahdollisesti järjestettävistä valtiollisista hautajaisista täytyy miettiä tarkkaan. Arkistokuva. KUVA: Mauri Ratilainen

Orpo kertoi, ettei hallituksessa ole puhuttu Nykäselle järjestettävistä valtiollisista hautajaisista lukuun ottamatta lyhyitä kahdenvälisiä keskusteluja.

– Odotetaan nyt, että valtioneuvoston kanslia saa työnsä tehtyä, ja tehdään sitten linjauksia pääministerin johdolla, koska hänelle tämä asia kuuluu ennen kaikkea.

"Omaisilta odotetaan tietoa"

Nykäsen leski Pia Nykänen kertoi Iltalehdessä, että hautajaisista on päätetty sen verran, että mäkikotka haudataan Jyväskylään.

– Näin olemme keskenämme lähipiirin parissa sopineet, hän sanoi lehdessä.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) on kertonut aiemmin selvittävänsä sopivinta tapaa muistaa Nykästä.

– Selvitys on siinä vaiheessa, että olen odottamassa tietoa Matin omaisilta, toivovatko he ylipäänsä (valtiollisia) hautajaisia. Jos eivät toivo, sittenhän asia on sillä käsitelty ja mietitään vain niitä muita muistamisen muotoja, Terho sanoi MTV:n Huomenta Suomessa. Hän on urheiluministerinä sitä mieltä, että Nykäselle voisi järjestää valtiolliset hautajaiset.

Pia Nykäsellä ei ollut asiasta Iltalehden mukaan mielipidettä.

– Me lähiomaiset varmasti sovimme asiasta keskenämme. Toistaiseksi kukaan ei ole ottanut tämän asian tiimoilta minuun yhteyttä.

Terho sanoi STT:lle eduskunnassa, ettei hänellä ole Huomenta Suomen haastattelun lisäksi Nykäs-asiaan tällä hetkellä kommentoitavaa.