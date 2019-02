Onko alamäkiluistelu oikea urheilulaji vai energiajuomayhtiön markkinointikeino? "Haaveena on, että alamäkiluistelu voisi olla tulevaisuudessa olympialaji"

Energiajuomayhtiö Red Bullin alamäkiluistelusirkus vieraili ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa Suomessa lauantaina. Moni perinteisen urheilulajin puuhamies saattoi seurata kilpailua hieman kateellisena: historiaton näytöslaji houkutteli Jyväskylän Laajavuoreen tuhansia katsojia, vaikka lämpömittari näytti 13 pakkasastetta.

Energiajuomajätti antoi samalla näytteen siitä, mitä kohti urheilun tapahtumatuotannot ovat matkalla. Monikameratekniikkaa, liikkuvaa kuvaa lukuisilta skriineiltä, selostusta, musiikkia ja lyhytkestoisia, intensiivisiä kilpailusuorituksia, missä kaksinkamppailun ja vaaran elementit ovat alati läsnä.

Näyttävät videot, sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen ja ylipäätään nykyaikainen markkinointiviestintäosaaminen ovat alamäkiluistelun tavaramerkkejä, kiitos Red Bullin.

Kun energiajuomayhtiön rahat ja osaaminen otetaan pois, niin mitä jää jäljelle? Mikä on alamäkiluistelun kohtalo Suomessa?

– Ei tämä kuolinisku ole. Meillä on Suomessa kaksi rataa, Jyväskylässä ja Rautalammilla. Niissä järjestetään Suomen cupin osakilpailuita ja muuta toimintaa.

– Onhan lajimme tilanne nurinkurinen, kun teemme asiat tavallaan väärin päin. Ensin alamäkiluistelu oli vain näytöslaji, millä ei ollut lainkaan suorituspaikkoja Suomessa tai missään muuallakaan. Nyt yritämme kuitenkin luoda pikkuhiljaa lajin ympärille normaalin rakenteen, Suomen alamäkiluisteluliiton puheenjohtaja Arttu Pihlainen sanoo.

Kilpailu käytiin Laajavuoren talvisissa maisemissa.

Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, mihin perustettiin alamäkiluisteluliitto. Vuosi oli 2015. Kansainvälinen lajiliittokin perustettiin vasta sen jälkeen.

Mikä on realistinen arvio lajin tulevaisuudesta?

– Ei tästä massalajia tule ikinä, mutta ehkä sellainen moderni versio mäkihypystä on hyvä tavoite. Alamäkiluistelu on hyvä tv-laji, siinä tapahtuu koko ajan. Lajin seuraaminen ei vaadi asiantuntemusta, kuten vaikkapa lumilautailu hyppyineen ja niistä saatavine pisteineen vaatii. Meidän lajissa voittaja on se, joka ensimmäisenä ylittää maaliviivan.

– Haaveena on, että joskus tulevaisuudessa alamäkiluistelu voisi olla olympialaji. Ihan ensiksi pitää kuitenkin saada luotua harrastuspaikkoja ympäri maailmaa, Pihlainen toteaa.

Mirko Lahti (oikealla) sijoittui toiseksi Jyväskylän MM-osakilpailussa. KUVA: @vicheman victorengstrom

22-vuotias Mirko Lahti piti Jyväskylän MM-osakilpailussa yllä lajin suomalaisia menestysperinteitä. Hän sijoittui yli sadan kilpailijan joukossa toiseksi. Myös MM-yhteispisteissä Lahti on toisena.

Lahdella on jääkiekkotausta, kuten lähes kaikilla alamäkiluistelijoilla. Lahti pelaa edelleen jääkiekkoa, 3. divisioonatasolla Mäntsälän Jää-Tiikereissä.

Alamäkiluistelussa Lahti on voittanut kaksi nuorten maailmanmestaruutta.