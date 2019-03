Oma moka vei Mäkäräisen takaa-ajokisan pieleen heti alusta alkaen: "Selkeä virhe"

Ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräisen MM-kisat Ruotsin Östersundissa alkoivat perjantaina pettymyksellä sprintin tuotua 12. sijan, mutta lisää murhetta tuli sunnuntain takaa-ajossa. Vaikea iltapäivä toi 17. sijan.



Mäkäräisen kisa alkoi huonosti, jatkui huonosti ja päättyi vakavailmeiseen vilkaisuun tulostaululle maalissa. Takana oli seitsemän sakkokierrosta, ja noista kierroksista tuli kaksi kummaltakin makuupaikalta. Siitä ei enää noustu kärkitaistoon, ei vaikka hankalissa olosuhteissa vaikeaa oli muillakin ammunnassa.



Mäkäräinen myönsi, että kisan väärälle raiteelle singonneen ensimmäisen makuupaikan olisi voinut hoitaa paremmin. Vaan jälkiviisaushan se on sitä erehtymättömintä viisautta.



– Ensimmäisellä makuupaikalla olisi pitänyt reagoida rohkeammin tuuleen, sen otan eniten omaan piikkiini. Ajattelin, että oli vähän tyyntynyt kohdistuksesta, kuten sprintissäkin, jolloin se kesti hyvin vielä sisällä. Mutta nyt ei sitten kestänyt, oli selkeästi oikealla se kasa, Mäkäräinen kuvaili tuulen kääntymisen ja sen "korjaamatta jättämisen" tuhoisaa vaikutusta.



– Ehdin hetken miettiä ennen ampumista, mutta tulin kuitenkin siihen tulokseen, etten tee siirtoja. Se oli virhe, selkeä virhe.



Päävalmentaja Jonne Kähkönen kertoi vielä analysoivansa urheilijan kanssa tapahtuneet, mutta "penkalla on oltava hereillä".



– Kohdistuksessa oli samat, haasteelliset olosuhteet. Mutta se on aina niin hetkestä ja tilanteesta kiinni. Penkalla ei voi nukahtaa, pitää olla hereillä, Kähkönen mietti.



Parhaat jalat - turhaan



Mäkäräinen on arvokisaurallaan kokenut pettymyksiä ihan riittämiin, ja vaikka takaa-ajon tulos "rassasikin", oli perjantain sprintti hänen mukaansa vielä suurempi pettymys.



– Näissä kisoissa mitalit ratkaisevat. Kolme on varmasti tosi tyytyväisiä, loppuja rassaa enemmän tai vähemmän, Mäkäräinen kuittasi viitaten sunnuntain kärkikolmikkoon eli Saksan Denise Herrmanniin, Norjan Tiril Eckhoffiin ja Saksan Laura Dahlmeieriin.



Kuten herkässä lajissa usein, silloin kun toinen osa toimii, toinen ei. Niin nytkin.



– Oli varmaan yhdet talven parhaista jaloista. Sanoin vielä lähtöalueella, että toivokaa nyt että minä osun. Oli tosi hyvä tunne kropassa, mutta ei siitä nyt sitten ollut mitään hyötyä. Toivotaan nyt vain, että samanlainen vire saadaan kaivettua vielä kahteen viimeiseen (kisaan).



– Ei se mitään. Tämä on tällaista. Kun katsoo uraani, todella harvoin olen kovissa, tuulisissa olosuhteissa hyvin pärjännyt. Kyllä ne tahtoo olla vähän helpommista olosuhteista ne minun parhaat tulokseni, joensuulainen päätti.



Venla Lehtosella menossa puolestaan ovat uran ensimmäiset MM-kisat, ja 24-vuotissyntymäpäivänä takaa-ajosta tuli 49. sija.



– Oli hienoa päästä ekaa kertaa takaa-ajoon. Ottaa ne hyvät asiat ja uskoa, että se onnistuminen vielä tulee, Lehtonen sanoi.



– Kaisalta sain synttärilahjaksi hienon pipon, jossa on hiihtäjälle sopiva teksti: "It feels damn good to be a skier". Ja eiköhän meillä ole vielä kakkuakin. Ja täysi luotto on myös siihen, että mitalikahvitkin tulevat (meidän joukkueelle) vielä näissä kisoissa.