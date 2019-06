Olympiapaikka karkasi finaalissa Oulun Seudun Haulikkoampujien Marjut Heinoselta

Oulun Seudun Haulikkoampujien Marjut Heinonen selvisi skeetin torstai-iltana järjestettyyn finaalin Euroopan kisoissa Minskissä. Heinosen oli kuitenkin tyytyminen finaalin viimeiseen eli kuudenteen sijaan. Heinonen oli finaalin ensimmäinen putoaja 20 kiekon kohdalla.

Mitalien lisäksi tarjolla olisi ollut yksi maapaikka Tokion olympialaisiin. Karsintakilpailun ja finaalin voittaneella Italian Diana Bacosilla oli jo olympiapaikka, joten Heinoselta olisi vaadittu kakkossija kisapaikan saamiseksi.

Heinonen pudotti karsinnoissa 115 kiekkoa ja joutui uusimaan finaalipaikastaan kahden muun kilpailijan kanssa. Oululainen teki virheetöntä työtä ja sijoittui karsinnan viidenneksi.

– Peruskisa oli hyvä, ja olen siihen tyytyväinen. Olen myös tyytyväinen osaan finaalista. Muutama juttu jäi harmittamaan, mutta se meni, miten meni, Heinonen sanoi finaalin jälkeen.

Suomella on toistaiseksi yksi paikka Tokion olympialaisten ammuntaan. Sen hankki miesten skeetissä Lari Pesonen maailmancupin kilpailussa toukokuussa.

Suomalaisampujilla on Minskissä jäljellä enää skeetin sekajoukkuekilpailu perjantaina.

Puolivälierävoitto valkovenäläisvastustajasta varmisti Mira Potkoselle mitalin Euroopan kisojen nyrkkeilyssä. Mitali on Suomen joukkueen ensimmäinen Minskistä.

Potkonen ei jättänyt epäilyksille minkäänlaista sijaa nyrkkeilyn 60-kiloisten puolivälierässään Valko-Venäjän Ala Jarshevitshia vastaan. Vastustajalle laskettiin lukua peräti kolme kertaa ottelun aikana, kun Potkosen terävät osumat löysivät kohteensa. Tuomaripäätös oli yksimielinen.

– Oli ihan vauhdikasta, vaikka taktiikkana oli, etten lähde hosumaan ja häsläämään alussa. Maltti täytyi pitää. Osumani tuntuivat ainakin itsestäni painavilta, ja luultavasti ne myös näyttivät siltä tuomareille, Potkonen totesi.

Potkosen mitalin väri selviää vasta myöhemmin. Seuraava haaste on perjantain välierä Venäjän Anastasia Beliakovaa vastaan.

Torstaina suomalaisonnistumisia nähtiin telinevoimistelussa. Miesten karsinnassa ilonaiheet tulivat permannolta. Emil Soravuo sai suorituksestaan huippupisteet 14,600 ja oli telinekohtaisen karsinnan ykkönen. Hän kamppailee mitaleista sunnuntain telinefinaaleissa.

– Tänään meni todella hyvin. Oli puhdas sarja ja pisteet sen mukaiset, tällä kaudella vahvasti myös maailmancupissa permannolla esiintynyt Soravuo iloitsi.

Myös Oskar Kirmeksen pisteet 14,366 olisivat riittäneet permantofinaaliin, mutta maakiintiö telinefinaaleihin on yksi per maa. Päälajissaan kuusiottelussa Kirmes keräsi pisteet 77,498, jotka oikeuttivat karsinnassa maakiintiöt huomioiden sijaan 21. Kirmes on finaalia ajatellen kolmannella varasijalla. 18 parhaan ottelufinaaliin olisi vaadittu pisteet 78,398.

– Päivä alkoi permannolla tosi hyvin. Ottelussa meni aika vaihtelevasti – kolme telinettä meni hyvin ja kolme huonosti. En usko, että se riittää finaaliin asti, Kirmes uumoili jo suorituksen tehtyään.

Sulkapallossa Eetu Heino ja Airi Mikkelä hävisivät omat jatko-ottelunsa. Molemmat selvisivät Euroopan kisoissa 16 parhaan joukkoon. Heinon kukisti seitsemänneksi sijoitettu Venäjän Vladimir Malkov 21–14, 21–14, ja Mikkelän pudotti puolivälieristä naisten turnauksen ykkössijoitettu Tanskan Line Kjärsfeldt Höjmark 21–12, 21–5.

Miesten skeetissä Tommi Takanen ja Oskari Kössi jäivät karsintaan. Takanen pudotti 114 kiekkoa ja oli 20:s. Kössi osui yhteen vähemmän ja oli 22:s.

Melonnassa Pauliina Polet voitti 500 metrillä B-finaalin ja oli lajinsa lopputuloksissa kymmenes. 5 000 metrillä kilpailtiin suoraan A-finaalissa, jossa Netta Malinen jäi kymmenen kärjestä.