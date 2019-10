OLS:n tuplapeliviikonloppu alkoi ikävästi

Salibandy miesten liiga. OLS–TPS 1–7 (0–4, 1–1, 0–2)

Sarjan suosikkeihin lukeutuva Turun Palloseura ei jättänyt Oulun Luistinseuralle paljoakaan mahdollisuuksia viikonlopun ensimmäisessä kotipelissä.

Turkulaisvieraat viettivät mehuhetkeään jo ottelun ensimmäisessä erässä OLS-kasvatti Olli Kinnusen johdolla. Kinnunen vei vieraat 4–0-johtoon illan toisella maalillaan ajassa 17.32.

Pikku hiljaa kävi selväksi, että OLS pystyi aloittamaan keskittymisensä seuraavaan kotipeliinsä jo hyvissä ajoin.

– Ensimmäisessä erässä TPS sai meidät huonoihin paikkoihin ja tekemään huonoja valintoja. Toisessa erässä saimme sellaista oloa, ettei koko ajan tarvitse tehdä vaikeita ratkaisuja, OLS-valmentaja Jani Lipsanen sanoi.

Lipsanen ei ollut alkuunkaan tyytyväinen asenteeseen, jolla hänen joukkueensa lähti ottelua pelaamaan.

– Jos meillä on tavoitteena pudotuspelit, emme voi tulla kotipeliin vain tekemään parhaamme ja katsomaan mihin se riittää. Tänään olimme henkisesti heikkoja, olimme ikään kuin antaneet luvan hävitä kovalle TPS:lle, Lipsanen jakoi pyyhkeitä sekä itselleen että joukkueelleen.

Olli Kinnunen keräsi illan komeimman pistesaldon 2+1, minkä lisäksi oululaistaustainen hyökkääjä oli koko ajan OLS-puolustuksen riesana. Hän laukoi pelissä yhteensä kymmenen kertaa.

– Näissä peleissä on ekstrakipinää ja perhosia vatsanpohjassa, kun tulee Kastelliin. Tämä on hieno paikka, ja sain siitä lisävirtaa peliini, mikä varmaan näkyi tehoissakin, Kinnunen kertoi.

OLS:n nohevalle puolustajalle Olli Wikstedtille lauantain ottelu oli liigauran sadas peli.

– Sata liigapeliä on kiva saavutus, mutta toivottavasti ainakin toiset sata on vielä edessä. Parhaiten itselleni on jäänyt mieleen ensimmäinen liigapelini, 22-vuotias Wikstedt kertoi erätaukohaastattelussa.

Wikstedtin uran sadas ottelu alkoi ikävästi, kun mustapaitainen Eero Jalo vei päivänsankarin kahville 1–0-maalissa.

Sunnuntaina Wikstedt ja OLS saavat mahdollisuuden parantaa peliään, kun LASB saapuu vieraaksi Kastellin monitoimitalolle.