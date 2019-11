OLS:n kasvatti Matias Ojala jatkaa uraansa FC Interissä

24-vuotias oululaispelaaja Matias Ojala pelaa tulevilla kausilla jalkapalloliigassa FC Interin paidassa. Ojala on allekirjoittanut turkulaisseuran kanssa kahden vuoden sopimuksen. Edelliset kaksi kautta Ojala on edustanut Ilvestä.

– Inter on tällä hetkellä parasta, mitä Suomesta voi löytyä. Valmennus on hyvää, seura on viime kauden hopeamitalisti ja tiedossa on europelit. Tämä on minulle paras steppi, Ojala kommentoi Interin kotisivuilla.

Monikäyttöinen keskikenttäpelaaja on OLS:n kasvatti. Hän debytoi liigassa AC Oulun paidassa jo 15-vuotiaana kaudella 2010.