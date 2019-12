OLS nappasi tapaninpäivän ottelussa kauden avausvoittonsa

Oulun Luistinseuralle joulun paras lahja tuli kaksi päivää myöhässä.

Sinikeltaiset avasivat kauden voittotilinsä perinteisessä tapaninpäivän ottelussa torniolaista LRK:ta vastaan 5–3-lukemin.

Päätösvihellyksen jälkeen oman maalinsa ympärille kerääntynyt oululaisryhmä tuuletti voittoa voimakkaalla yhteishuudolla, jossa purkautui alkukauden turhautuneisuus.

– Joukkueesta on aistinut tappioista syntyneen pettymyksen. Olemme pystyneet haastamaan kärkiporukoita, toki välillä on revennyt rumasti, mutta tuloksen takana on ollut hyvää tekemistä, OLS-valmentaja Samuli Koivuniemi sanoi.

OLS pohjusti voittonsa toisen jakson alun tehoiskulla. 2–2-tilanteessa kolmessa minuutissa kolme maalia tehnyt kotijoukkue käytti etsikkoaikansa hyväksi. Kolmesta osumasta kaksi syntyi kulmalyönnistä ja yksi vapaalyönnistä.

– Olemme tuskailleet koko alkukauden kulmien kanssa. Se on jännä, miten pienestä asiat voivat olla kiinni. Yksi onnistuminen ruokki positiivista kierrettä, Koivuniemi sanoi.

OLS näytti päätöshetkillä ryhmältä, joka ei ole voittanut tällä kaudella yhtään ottelua. Täysiin pistepotteihin tottumaton joukkue antoi otteen vieraille, mutta vaikka LRK nousi niskan päälle, se ei kuitenkaan pystynyt luomaan huippuvaarallisia paikkoja.

– Otteluiden loput ovat olleet niitä hetkiä, jolloin olemme itse tyrineet. Nyt ei otettu vain vastaan, vaan pystyimme myös pitämään palloa.

