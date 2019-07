OLS-kasvatti Karjalainen iski maalin Bundesliigan kärkiseuraa vastaan

Oulun Luistinseuran kasvatin Rasmus Karjalaisen ura Hollanin pääsarjan Fortuna Sittardissa sai erinomaisen alun. Sittard voitti kesän kolmannessa harjoitusottelussaan saksalaisen Bayer Leverkusenin vieraissa 1–0.

Karjalainen iski ottelun ainoan maalin Bundesliigan kärkiseuroihin lukeutuvan Leverkusenin verkkoon 30. peliminuutilla.

Hollannin Eredivisien ensimmäinen sarjakierros pelataan 2. elokuuta.

🎯 First game, first goal.



Sounds like a perfect day @RasseKarjalaine! 👌🏼#SamenNaoVeure #B04FOR pic.twitter.com/sWFuDDIuIV