OLS jatkoi tutulla linjalla ja kukisti Kuopion Welhot

OLS:n alkukauden tulosliuskaa miesten salibandyliigassa voi pitää jokseenkin ennalta-arvattavana.

Kahdeksasta liigaottelustaan neljä voittoa repineiden oululaisten pistepotit ovat irronneet sarjan häntäpäähän povatuista joukkueista. Nokkaan on tullut sen sijaan materiaalinsa puolesta liigan parempaan puoliskoon lukeutuvilta ryhmiltä.

Yllätyksettömyys ei ole tässä tapauksessa huono asia. Mikäli OLS haluaa saavuttaa tavoittelemansa pudotuspelipaikan, oululaisten on syytä korjata hyvällä prosentilla pisteet playoff-viivan väärällä puolella majailevilta joukkueilta.

Tällä linjalla OLS jatkoi myös sunnuntaina Kuopiossa, kun se kaatoi Welhot maalein 3–6 (0–2, 1–3, 2–1).

– On hyvä signaali, ettei kompasteluja ole tullut. Meidän pitää jatkossakin hoitaa nämä joukkueet, mutta olisi hyvä raapia lisäpisteitä myös ylempänä olevilta, OLS:n päävalmentaja Jani Lipsanen linjasi.

Welhot onnistui lyömään vierailleen hanttiin vain hetkittäin. Huomattavasti isäntiään pirteämpään pallolliseen peliin pystynyt OLS löysi helposti aukkoja kuopiolaisten ryhmityksestä.

Antti Niemisen ja Asla Veteläisen (2+0) osumilla 2–0-johtoon siirtynyt vierailija tarrasi jo toisen erän alussa tukevasti voittoon. Joonas Lundellin viisiminuuttinen maksoi Welhoille kolme takaiskumaalia.

Valtteri Parviainen ja napakkaa laukaustaan esitellyt Tuukka Kivioja (2+0) siirsivät OLS:n ylivoimaosumillaan jo 5–0-johtoon.

– Teemanamme oli tehdä viimeisestä erästä tylsä. Venytimme vastustajan muotoa emmekä lähteneet viihdyttämään. Jäimme täydellisestä vain siltä osin, ettemme tehneet hyvistä ylivoimahyökkäyksistä juuri maaleja.

OLS on päästänyt kahdessa viime ottelussaan yhteensä vain viisi osumaa. Oman osuutensa takalaudan tiiviinä pitämisessä on tehnyt Vinski Kivilompolo. OLS-vahti ei joutunut sunnuntaina pallosateeseen, mutta tärkeiden pelastusten joukkoon mahtui muun muassa rankkaritorjunta.

– Kivilompolo on käyttänyt hienosti mahdollisuutensa, kun (Ville) Mestari on ollut pois ja (Hannu) Koivistolla on ollut omat vaivansa, Lipsanen kehui.