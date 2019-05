OLS-hyökkääjä Tuukka Haudanlammen suunnitelma: Verkot tötterölle ja MM-kulta kotiin

Suomen alle 19-vuotiaiden poikien salibandymaajoukkueessa vaatimustaso on ilmeisen korkealla. Joukkue on avannut Kanadan Halifaxissa pelattavan MM-turnauksen kahdella voitolla, mutta ryhmän oululaispelaaja Tuukka Haudanlampi niputti pelien tähänastisen saldon torstai-iltana tiukkasanaisesti.

– Keskiviikon Sveitsi-peli oli aika vaikea, samoin tämä Norja-ottelu (4–9-voitto). Emme oikein saaneet hommaa toimimaan toivotulla tavalla.

Haudanlammelle torstain Norja-peli oli erikoinen kokemus. Hiljattain 18 vuotta täyttänyt OLS-hyökkääjä seurasi koko ottelun vaihtopenkiltä.

– Tämä oli sovittu etukäteen valmennuksen kanssa. Minulla on ollut vaivaa pakaran ja alaselän alueella. Keskityn turnauksen tärkeimpiin peleihin.

Tärkeimmillä peleillä Haudanlampi tarkoittaa lauantain välierää ja sunnuntain mitaliottelua.

– Totta kai MM-kulta on tavoitteemme. Me kuitenkin puolustamme maailmanmestaruutta. Tärkeintä on, että pelimme kehittyy ottelu ottelulta.

Salibandyä seuraavalle suurelle yleisölle Haudanlampi on vielä tuntematon kyky, mutta Oulun alueella nuorukaisen taidot tiedetään jo. Haudanlampi rymisteli päättyneellä kaudella näyttävästi OLS:n miesten liigajoukkueen pelaavaan kokoonpanoon.

Pistekertymä 8+5=13 oli mainio ensimmäistä pääsarjakauttaan pelanneelle tulokkaalle. Haudanlampi esiintyi miehekkäästi OLS:n ykkösketjussa Tatu Kiipelin ja Antti Niemisen kanssa.

– Minulla oli myös joukkueen paras plusmiinussaldo (+3), Haudanlampi muistuttaa.

– Hyvä kausihan se oli, koska kaikista tärkein tavoite oli saada peliaikaa.

Oulun Maikkulasta kotoisin olevan Haudanlammen luja tahto näkyi Kastellin monitoimitalon ylimmille penkkiriveille. Nuorelta mieheltä löytyy ominaisuuksia, joilla on mahdollista tehdä salibandykentillä menestyksekäs ura.

– Olen räjähtävä liikkeissäni, nopeutta löytyy. Ja tykkään tehdä maaleja.

OLS:n miesten joukkueen päävalmentaja Jani Lipsanen allekirjoittaa suojattinsa kuvauksen.

– Tuukalla on ikäisekseen erittäin hyvät fyysiset valmiudet lajiin. Hän ei ole samettikätisin tai taiturimaisin yksilö, mutta kunnianhimoa riittää. Myös laukaus on hyvä.

Haudanlammen laukaukselle on käyttöä Kanadassa, kun MM-turnaus kaartuu ratkaisuvaiheisiin.

Suomi kohtaa perjantaina alkulohkon viimeisessä ottelussaan Latvian. Todennäköistä on, että Suomi kohtaa lauantain välierässä Ruotsin, joka hävisi turnauksen avausottelunsa yllättävästi Tshekille.

– Kun palaan peliin, uskon, että otan oman paikkani ykkösketjun oikeasta laidasta Joakim Lundin ja Kaapo Siekkisen viereltä, Haudanlampi pohjustaa.

Kultajahdissa on aina tilaa pelaajille, jotka osaavat tehdä maalin paikan saatuaan.