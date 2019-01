Olli-Pekka Ojansivu ottaa oman paikkansa EM-karsintaottelussa – Suomi kohtaa Tanskan sunnuntaina

Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo ravisti tiukassa tilanteessa tutun ässän hihastaan. Nilkkavaivainen Olli-Pekka Ojansivu ottaa oman paikkansa Suomen hakkurina EM-kisapaikan ratkaisevassa Tanska-ottelussa.

Hän on täällä taas. Olli-Pekka Ojansivu on yksi Suomen viihdyttävimmistä urheilutähdistä – myös pelikentän ulkopuolella.

Ojansivu kuuluu samaan koulukuntaan ex-alppihiihtäjä Kalle Palanderin kanssa: hakkuri sanoo mielipiteensä kiertelemättä, kaartelematta ja muita mielistelemättä. 31-vuotias lentopalloilija tietää myös oman arvonsa ja osaamisensa.

– Parhaimmillani olen, kun ottelussa on suuri panos ja paljon yleisöä, Ojansivu on todennut.

Sanoille löytyy historiasta myös katetta. 2010-luvulla Ojansivu on kääntänyt otteillaan useita tärkeitä otteluita Suomen maajoukkueelle ja myös seurajoukkueille eri puolilla maailmaa.

Viime kesän MM-kisoista Ojansivu jäi sivuun perhesyiden vuoksi, mutta ratkaisu ei tarkoittanut konkarin maajoukkueuran paketointia.

Suomi pelaa tulevana sunnuntaina Mikkelissä EM-karsintojen viimeisen ottelunsa. Tanska-pelin tulos ratkaisee, eteneekö Suomi EM-lopputurnaukseen seitsemännen kerran peräkkäin. Kisapaikkaan riittää voitto erin 3–0 tai 3–1.

Yhden ottelun pikaprojektin avainhenkilö on Ojansivu. Suomen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo sai houkuteltua Ojansivun mukaan sen jälkeen, kun MM-kisoissa hakkurin vastuuta kantanut Urpo Sivula kertoi olevansa estynyt henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Ojansivu ei yllättynyt Sammelvuon yhteydenotosta.

– Kun Upi (Sivula) kieltäytyi, valmentaja varmaan laski, että minulla kestää nuppi noissa peleissä.

Tanska-ottelun ennakkokäsikirjoitus on yksiselitteinen. Suomen on taottava heikompi vastustaja Mikkelin Saimaa Stadiumin lattianrakoon tylysti piste pisteeltä, erä erältä ja ilman armopaloja.

Erätappioiden kaltaisiin työtapaturmiin ja notkahduksiin ei ole yksinkertaisesti varaa. EM-kisapaikan menetys olisi 2010-luvun suomalaisen maajoukkuelentopalloilun suurin fiasko.

Tanska-otteluun Ojansivun kylmäpäisyys on maajoukkueelle poikkeuksellisen arvokas lisä.

– Kun ratkaisevat pisteet täytyy tehdä, juuri silloin hän on esimerkiksi syöttöruudussa usein parhaimmillaan, Sammelvuo tietää.

Huomion keskipisteenä viihtyvä artisti-Ojansivu on sunnuntain haasteesta innoissaan.

– Asetelma on tehty meikäläiselle.

Sammelvuon luotto Ojansivuun on vankka. Hän valitsi Savo Volleyn hakkurin mukaan, vaikka Ojansivu taistelee edelleen jalkavammansa kanssa. Oikean nilkan nivelsiteet repesivät 6. lokakuuta, kun Ojansivu tippui pelipäivän aamuharjoituksissa pallon päälle.

– Pystyn pelaamaan, kun jalkaa hoidetaan ja huolletaan. Kesällä nilkka pitää kuitenkin putsata.

Sammelvuon mukaan Ojansivu on Tanska-otteluun kiistaton ykkösvalinta hakkuriksi ennen Samuli Kaislasaloa.

– Se on lähtökohta, kun Lelu (Ojansivu) on pyydetty mukaan. Hänellä on yhteistä historiaa maajoukkueesta passari Eemi Tervaportin kanssa. Tällaiset yhteydet ovat tärkeitä pelissä, jota ennen emme ehdi harjoitella monta kertaa yhdessä, Sammelvuo sanoo.

Tanskan tähtenä tuikkii yleispelaaja Rasmus Breuning Nielsen, joka ansaitsee elantonsa Italiassa. Elokuussa Tanskassa pelatussa EM-karsintaottelussa Suomi oli Nielsenin kanssa vaikeuksissa, vaikka kamppailu kirjattiin vieraille 1–3.

– On tärkeä tiedostaa, että sunnuntain ottelussa kaiken ei tarvitse olla napissa ja täydellistä. Tärkeintä on tehdä tulos, Sammelvuo painottaa.

Ojansivu korostaa Suomen pelaajien ammattiylpeyttä. Lajin lilliputtimaa ei saa hyppiä silmille.

– Kaikkien on tajuttava, että olemme parempi joukkue. Kisapaikka tulee, kun vedämme pelin pallo kerrallaan hötkyilemättä.

EM-karsintaottelu Suomi–Tanska Mikkelissä sunnuntaina 6.1. kello 17. Pelistä on suora lähetys suoratoistopalvelu Ruudussa.