Olli Kuoksa tavoitteli maajoukkueen päävalmentajan paikkaa, jatkaa kuitenkin Ettassa – ”Tavoitteeni on edelleen jatkossa valmentaa miesten maajoukkuetta”

Oululaisen Ettan SM-hopealle valmentanut Olli Kuoksa kertoo, että hän oli ehdolla Suomen miesten maajoukkueen päävalmentajaksi. Valituksi tuli Kuoksan sijaan brittiläinen Joel Banks. Lentopalloliitto kertoi valinnastaan maanantaiaamuna.

– No niin tänään tuli päätökseen mielenkiintoinen prosessi. Olin ehdolla miesten maajoukkueen päävalmentajaksi. Kiri riitti loppusuoralle, mutta britti oli kovempi. Tavoitteeni on edelleen jatkossa valmentaa miesten maajoukkuetta ja siitä tavoitteesta en anna tuumaakaan periksi, Kuoksa kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Kuoksa kertoo keskittyvänsä nyt täysillä Ettan ensi kauteen.

– Nyt aletaan laittaan Ettassa puita uuniin ja tehdään sellainen juttu ettei ole ennen nähty. Onnea Banksille ja kiitos mahdollisuudesta Lentopalloliito. Voikoon suomilentis hyvin, Kuoksa kirjoitti.

Kuoksa johdatti päättyneellä kaudella joukkueensa SM-finaaleihin, jotka olivat Ettan historian ensimmäiset. Finaaleissa VaLePa oli kuitenkin selvästi parempi ja vei mestaruuden otteluvoitoin 4–0.

Maajoukkueen päävalmentajaksi valittu Joel Banks luotsaa tällä hetkellä belgialaista Greenyard Maaseikia, joka pelaa parhaillaan Belgian liigan finaalisarjaa Roeselarea vastaan.

Banks kertoo ottaneensa itse yhteyttä liittoon, kun huomasi Suomen maajoukkueen valmentajan paikan olevan auki. Hän sanoo olevansa iloinen ja ylpeä valinnastaan.

– Tämä on minulle iso askel ja motivaationi on todella korkealla. Olen ollut kiinnostunut yhdistämään seuran ja maajoukkueen valmentamisen ja on hienoa, että siihen tulee nyt mahdollisuus. Lentopallo on minun maailmani ja intohimoni, Banks sanoo.

Hän kertoo, ettei vielä tiedä Suomen maajoukkuesta paljon. Hän on kuitenkin nähnyt Suomen ja suomalaisten pelejä.

– Suomella on vahva joukkue ja tehtäväni on nostaa pelaajat seuraavalle tasolle. Minun tapani valmentaa on tehdä lujasti töitä. Annan paljon joukkueelleni ja pelaajilleni. Haluan että he ovat itsensä parhaita versioita pelaajina, niin hyviä kuin he voivat olla. Meidän täytyy yhdessä löytää tälle joukkueelle paras tapa pelata.