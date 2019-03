Norjan Bö vahvin ampumahiihdon MM-sprintissä – kaikki suomalaismiehen maailmancupin pisteille

Suomen parjattu miesten ampumahiihto sai onnistumista hyvään paikkaan, kun koko kolmikko ylsi 40 parhaan joukkoon eli maailmancupin pisteille Östersundin MM-kisoissa lauantaina kisatussa miesten sprintissä. Olli Hiidensalo oli 25:s, Tero Seppälä 35:s ja Tuomas Grönman 37:s. Sijat ovat kaikille henkilökohtaisen MM-uran toistaiseksi parhaat.



Suomalaiset loistivat ampumapaikalla, sillä 30 laukauksesta vain Seppälän kaksi kutia makuupaikalla lipsahtivat ohi. Toki ampumaolosuhteet olivat suosiolliset: kisan kahdeksasta parhaasta vain voittaja, Norjan Johannes Thingnes Bö kiersi sakkorinkiä.



– Koko joukkue teki hyvää työtä, olen tyytyväinen. Harmillisesti Terolla lipsahti makuulla ne pari ohi. Ei se välttämättä jännitystä ollut, mutta kielii vähän siitä, että pikkaisen kierroksilla kävi. Hän tietää olevansa hyvässä vireessä ja nälkää piisaa. Mutta hienosti hän kokosi itsensä tuon jälkeen, päävalmentaja Jonne Kähkönen iloitsi.



Seppälältä nuo hudit veivät hyvinkin paikan sijoilta 10–15.



– Se olisi tosi hyvä (sijoitus), mutta kyllä sekin aika vielä koittaa, nuori lupaus mietti.



– Makuuammunta tuntui ihan hyvältä, mutta kyllä siihen kaksi aika isoakin virhettä tuli. Pitää käsitellä ne vielä, ja paikata (sunnuntaisessa) takaa-ajossa sitten tuo homma.



Nolla-nolla lämmitti



Hiidensalon ja Grönmanin työ penkalla oli kellontarkkaa. Ladulla meni sitten liikaa aikaa.



– Mieltä lämmittää, että pystyy nolla-nollan kairaamaan täällä isoissa kisoissa. Ladulla oli toki pirun rankkaa. Ampumahiihdossa kokonaissuoritus ratkaisee, ja nyt ammunta veti homman plussalle, ensimmäisen nolla-nollansa sitten viime talven olympiakisojen ampunut Hiidensalo sanoi.



– Uran paras arvokisasuoritus. Ammunta oli loistava, hiihto vähän takkuinen. Mutta rankka tuo latukin on, kuittasi puolestaan Grönman.



Norjalaishirmu Bölle voitto oli jo 13:s tämän kauden 19 cup-kisan aikana. Ja toinen mestaruus Östersundissa, torstaisen sekaviestikullan jatkoksi. Mies hakee vielä ainakin neljää MM-kultaa, ja voiko häntä voittaakaan kukaan?



– Kyllä se hankalaa on, hän on tosi hyvässä kunnossa. Paha yhdistelmä, kun on todella kova hiihtäjä ja nopean varma ampuja, Seppälä nauroi kysymykseen.