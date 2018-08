Nopeana lomalta palannut Jäämies viileänä perusperjantaista: "Näillä ajoilla ei niin väliä"

Ferrarin Kimi Räikkönen näytti lupaavaa vauhtia formula ykkösten Belgian gp:n viikonlopun avanneena harjoituspäivänä perjantaina, mutta sen riehakkaammaksi ei mies ole kesäloman aikana vaihtunut. Siitäkin huolimatta, että "perusperjantaina" taakse jäivät niin tallitoveri Sebastian Vettel kuin myös Mercedes-hirmut.

Räikkönen kirjasi parhaalla kierroksellaan ajan 1.43,355. MM-kärki, Mercedeksen Lewis Hamilton hävisi Räikköselle 0,168 sekuntia ja Mercedeksen Valtteri Bottas 0,448. Vettel oli viides, 0,774 sekuntia Räikkösestä jääneenä. Neljänneksi ehti Red Bullin Max Verstappen.

– Ensimmäinen päivä kesätauon jälkeen, mutta paluu normaalifiiliksiin ja normityöhön kävi nopeasti. Ihan ookoo, mutta töitä on tehtävänä ja katsotaan missä olemme lauantaina (aika-ajoissa). Ihan perusperjantai, ja kuten aina perjantaisin sanomme, näillä ajoilla ei ole niin väliä, Räikkönen totesi.

Räikköselle kisa F1-nykysarjan pisimmällä radalla on jo neljästoista. Voittoja Spa-Francorchampsissa suomalaisässä on ottanut neljä (2004, 2005, 2007, 2009). Nyt alla on uusi voimanlähde ja sunnuntain kisassa haussa komean uran sadas sija palkintokolmikkoon. F1-historiassa moiseen rajapyykkiin on yltänyt vain neljä kuljettajaa.

Bottas hakee nousua kaukaa takaa

Bottas ei kärkipaikoista aika-ajoissa taistele. Mercedeksen tekemä, hulppeasti lähtöruuturangaistusta tuonut täysvaihdos voimanlähteisiin tietää sitä, että suomalaiskuljettaja lähtee näillä näkymin viimeisestä lähtörivistä sunnuntain kilpailuun.

– Auto tuntui aika hyvältä. Ferrari näytti olevan hieman nopeampi tietyissä mutkayhdistelmissä, mutta en usko, että olemme kovinkaan kaukana. Toki perjantaista on aina vaikea tehdä tarkempia johtopäätöksiä, aika-ajoissa on yleensä todella tasaista, Bottas kertoi tallin tiedotteessa.

– Säätöjen kanssa tehdään yleensä kompromissi aika-ajojen ja kisan välillä, mutta lähtöruuturangaistukseni takia minulla pääpaino on tietenkin kisassa. Onneksi pitkät vedot tuntuivat hyviltä, ja luotan, että on mahdollista nousta porukasta ohi täällä. Uusi moottorikin tuntui hyvältä, joten odotan kovasti kisaa – siitä on tulossa hauska.