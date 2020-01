Niskanen johti, putosi, nousi ja sijoittui lopulta kahdeksanneksi – "Oli loistava päivä, mutta taktiikka ei ollut voittava"

Iivo Niskanen oli kahdeksas maastohiihdon maailmancupin yhdistelmäkisassa Saksan Oberstdorfissa. Kisan voitti maailmancupin kärkimies, Venäjän Aleksandr Bolshunov ennen Norjan Simen Hegstad Krügeria ja Sjur Rötheä.

Niskanen hävisi voittajalle 17,3 sekuntia. Ristomatti Hakola oli 21:s, Perttu Hyvärinen 24:s, Lari Lehtonen 36:s ja Lauri Lepistö 50:s.

Niskasen kisa oli vaihteleva. Perinteisen 15 kilometrin osuudella hän veti letkaa ja teki nykäyksiä, mutta 13 kilometrin tienoilla hän jäi yhtäkkiä kärkiryhmästä varsin reippaasti. Vapaan osuudelle lähdettäessä Niskanen oli yhdeksäntenä, yli puoli minuuttia kärkeä perässä.

– Oli loistava päivä, mutta taktiikka ei ollut voittava. Taktisesti oli vähän turhan aggressiivinen hiihto. Tulipa ainakin kokeiltua ensi vuotta varten, millä taktiikalla täällä kannattaa hiihtää, Niskanen sanoi Hiihtoliiton äänitallenteessa.

Oberstdorf on ensi talven MM-näyttämö, jonka latu ei saanut Niskaselta kovin ylistävää arvosanaa.

– Tämä on kaksipiippuinen latu. Alku on helppoa, ja sitten on yksi nousu. Peesissä ei tarvitse tehdä isommin mitään, Niskanen kuvasi.

– MM-kisoissa skiathlon (yhdistelmähiihto) ratkeaa enemmän vapaalla hiihtotavalla, kun latu muuttuu kovemmaksi, Niskanen arvioi.

Norjalaisten ja venäläisten muodostama kärkiporukka päästi kuitenkin vapaan 15 kilometrin osuuden puoliväliin mennessä takaa-ajajat mukaan kärkitaistoon, Niskanen mukaan luettuna.

Vapaan viimeiselle vajaan neljän kilometrin kierrokselle Niskanen lähti kärjessä, mutta rankan kisan loppuvaiheissa ei vauhti enää riittänyt.

Bolshunov puolestaan näytti ratkaisuvaiheissa norjalaisille vahvuuttaan ja otti kolmannen peräkkäisen voiton maailmancupissa. Hän voitti viime viikonloppuna Nove Mestossa 15 kilometriä sekä takaa-ajon.

Naisten kisassa paras suomalainen oli Krista Pärmäkoski, joka sijoittui viidenneksi.