Niskanen hakee yhdistelmäkilpailusta virettä parisprinttiin – "Miksi hiihtäisin pelkkää perinteistä?"

Iivo Niskanen pudotti MM-kisojen toistaiseksi suurimman suomalaisen uutispommin ilmoittamalla hiihtävänsä lauantaina 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa. Vielä pari viikkoa sitten Salpausselällä Niskanen naureskeli, että Ristomatti Hakola varmasti kiittelee, jos hän hiihtää kilpaa päivä ennen parisprinttiä.

– Iivo on sellainen Savon karhu, että se voisi hiihtää alle vaikka 50 kilometrin kilpailun. Kyllä minä kiittelen sitten, kun Iivo tulee vaihtoon viiden sekunnin karkumatkalla, sunnuntain parisprinttiä odottava Hakola veisteli perjantaina Suomen joukkueen hotellilla.

Niskanen ja hänen valmentajansa Olli Ohtonen ovat tunnettuja analyyttisyydestään. He ovat varmasti laskeneet tarkkaan sen, ettei yhdistelmäkilpailuun osallistuminen heikennä menestysmahdollisuuksia sunnuntain parisprintissä.

Kaksikko on myös todennut, että Niskasella on myös lauantaina sauma taistella mitalista. Olympiavoittaja ja maailmanmestari ei lähde kilpailuun taistelemaan ynnä muut -sijoista.

– Kahtena peräkkäisenä päivänä hiihtäminen on rutiinisuoritus, Ohtonen vakuutti.

– Uskon, että lauantai vain parantaa sunnuntain mahdollisuuksia, koska saan nyt koneen käyntiin, Niskanen sanoi.

Päätös ei ollut hetken mielijohteesta tehty, vaan se on kuulunut suunnitelmiin jo pitkään.

– Rahkeet olivat olemassa, jos viimeistelyleiri sujuisi hyvin. Takana on jo monta vuotta harjoittelua. Jos havaittavissa olisi ollut epävireisyyttä, olisi ollut syytä laatia MM-kisoihin säästeliäämpi kilpailusuunnitelma, Niskanen taustoitti.

Viime talvena Korean olympialaisissa Niskanen hiihti yhdistelmäkilpailun perinteisen osuudella monelta kärkimieheltä ja itseltään jalat alta. Silloin irtiottoyritys epäonnistui myrskytuulen vuoksi. Lauantaina Seefeldissä ei ole myrskyä, ja Niskanen saa perinteisellä vauhdinpitokavereikseen itänaapureita.

– Ihan varmasti perinteisellä pidetään vauhtia. Mukana on muitakin vahvoja pertsan miehiä. Totta kai on myös tärkeää nähdä radat 15 kilometrin kisaa varten, se on kuitenkin pääkilpailuni, Niskanen kertoi.

Yksi syy osallistua 30 kilometrin kisaan on myös testata, miten Niskasen luisteluhiihto on kehittynyt.

– Vapaan hiihdot ovat menneet hyvin tällä kaudella. Kehitystä on tapahtunut. Miksi hiihtäisin pelkkää perinteistä, kun monta vuotta on jo satsattu vapaaseen?

Sunnuntaina kisattavassa parisprintissä Niskanen ja Hakola ovat jopa kultamitalikandidaatteja. Kisaladun ominaispiirteisiin kuuluu puolivälin pitkä lasku, joka kasaa hiihtäjien letkan yhteen, jos ero on alle pari sekuntia. Rata ei saa suomalaisilta varauksetonta kannatusta, vaikka laskua edeltävässä ylämäessä Niskasen vuorohiihto-ominaisuudet nousevat arvoonsa.

– Kaikki katastrofin ainekset ovat ilmassa. Saa nähdä, jaetaanko mäen päällä vuoronumerot, Niskanen murjaisi ja viittasi torstain sprinttifinaaliin, jossa kuusi hiihtäjää pysähtyi ennen alamäkeä, kun kukaan ei halunnut laskea ensimmäisenä.

Pärmäkoski turvautuu uusiin monoihin

Toinen hiihtojoukkueen viikonlopun urakoijista on Krista Pärmäkoski, joka kilpailee lauantaina yhdistelmäkilpailussa ja sunnuntaina parisprintissä yhdessä Kerttu Niskasen kanssa. Yhdistelmäkilpailun kaksinkertainen arvokisamitalisti joutuu tänä vuonna turvautumaan uusiin varusteisiin.

– Vanha luottomononi meni rikki, joten jouduin ottamaan uudet. Uudet tosin olivat sen verran hyvät, että olisin ehkä vaihtanut muutenkin, Pärmäkoski myhäili.

Suomalaisen naishiihdon ykköstähti kilpaili alku- ja keskitalvella ahkerasti, mutta on vetänyt viime viikot happea ja valmistautunut MM-kisoihin leireilemällä.

– Tarvitsin huilia, mutta nyt olen kyllä odottanut, milloin pääsisin taas hiihtämään kilpaa.

Lauantaina Pärmäkosken mitalimahdollisuuksia parantaa Ebba Anderssonin puuttuminen lähtölistalta sairastumisen vuoksi. Ennakkosuosikista ei ole epäselvää.

– Therese (Johaug) vie ja muut vikisee, Pärmäkoski totesi.

Sunnuntain menestystoiveita petraa Niskasen parantunut vire. Hän voitti viime viikolla maailmancupin kymmenen kilometrin väliaikalähtökilpailun.

– Voitto toi takaisin kadoksissa olleen itseluottamuksen, Niskanen nauroi.