NHL-uran jatko vaakalaudalla: Detroitissa koeajalla ollut Jussi Jokinen jäi ilman sopimusta

Jääkiekkoilija Jussi Jokisen NHL-uran jatko on vaakalaudalla. 35-vuotias hyökkääjä oli koeajalla Detroitin joukkueessa, mutta seura ilmoitti sunnuntaina, ettei Jokinen saa sopimusta.

