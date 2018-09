NHL selvittää huumausaine-epäillyn Jori Lehterän tapausta

Jääkiekkoliiga NHL selvittää huumausaine-epäilyjen kohteena olevan Jori Lehterän tapausta, kertovat yhdysvaltalaismediat, kuten uutistoimisto AP. MTV uutisoi keskiviikkona, että pirkanmaalaisen kokaiinivyyhdin yksi epäillyistä henkilöistä on NHL-pelaaja Lehterä. Hän on MTV:n mukaan kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen.

AP:n haastattelema Lehterän lakimies Ari Nieminen odottaa poliisin selventävän perjantaina lausuntoaan tapauksesta, koska Lehterän asemassa tutkintaan liittyen on ollut väärinkäsityksiä.

- Mielestäni kysymys on vain vähäisistä asioista. On väärin sanoa, että hän on sekaantunut siihen juttuun, mitä poliisi todella tässä tutkii, Nieminen sanoi.

Lehterän seura Philadelphia Flyers pelaa harjoitusottelun torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa. Lehterä ei ole Flyersin kokoonpanossa.

Korjattu kello 22.23: Sitaatissa sanojana Nieminen, ei Virtanen.

