Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on julkaissut joukkueen marraskuun EM-karsintaotteluihin, joissa Suomi kohtaa kotonaan Liechtensteinin ja vieraissa Kreikan. Voitolla Liechtensteinista Suomi varmistaisi historiallisen EM-lopputurnauspaikan.

Vammoista kärsinyt puolustaja Paulus Arajuuri ja keskikenttäpelaaja Tim Sparv on nimetty mukaan joukkueeseen.

– Toipuminen on sujunut odotetusti. Toivottavasti he pelaavat jo viikonloppuna seurajoukkueissaan. He ovat pieniä kysymysmerkkejä, Kanerva avasi keskiviikon mediatilaisuudessa.

Lokakuun EM-karsintaotteluihin verrattuna kokoonpanosta ovat sivussa ainakin keskikenttäpelaaja Lassi Lappalainen ja puolustaja Jere Uronen.

– Molemmilla on nilkkavamma, Kanerva kertoi.

Joukkueeseen nousevat Robert Taylor ja Thomas Lam.

– Albin Granlund tulee vielä mahdollisesti mukaan. 22 pelaajaa on nyt nimetty joukkueeseen, ja joukkuetta tullaan täydentämään 1–2 pelaajalla, valmentaja lisäsi.

Nelonen näyttää pelit

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-karsintaottelut Liechtensteinia ja Kreikkaa vastaan näkyvät televisiossa Viasatin lisäksi Neloselta. Tähän saakka pelit ovat tulleet vain maksukanava Viasatilta ja maksuttomasta Viafree-nettipalvelusta.

Liechtenstein- ja Kreikka-ottelut ovat vapaasti katsottavissa suorana Neloselta ja Ruutu-palvelusta, kanava tiedotti keskiviikkona.

Suomi kohtaa Liechtensteinin 15. marraskuuta Helsingissä. Voitolla Suomi varmistaisi historiallisen EM-paikan. Markku Kanervan valmentama joukkue päättää karsintaurakkansa 18. marraskuuta Ateenassa. Suomi ei ole koskaan yltänyt miesten EM- tai MM-lopputurnauksiin.

Suomen kokoonpano marraskuun EM-karsintoihin:

Maalivahdit: Lukas Hradecky Bayer Leverkusen, Anssi Jaakkola Bristol Rovers, Jesse Joronen Brescia.

Kenttäpelaajat: Joona Toivio Häcken, Paulus Arajuuri Bröndby, Jukka Raitala Montreal, Sauli Väisänen Chievo Verona, Juha Pirinen Tromsö, Leo Väisänen Den Bosch, Joni Kauko Esbjerg, Tim Sparv Midtjylland, Glen Kamara Rangers, Rasmus Schüller Minnesota, Robin Lod Minnesota, Fredrik Jensen Augsburg, Robert Taylor Tromsö, Simon Skrabb Norrköping, Pyry Soiri Esbjerg, Teemu Pukki Norwich City, Joel Pohjanpalo Bayer Leverkusen, Jasse Tuominen Bate Borisov, Thomas Lam Zwolle.

Päävalmentaja: Markku Kanerva.