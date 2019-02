Neljä nostoa hiihdon MM-kisoista – näinä päivinä Suomen joukkueen mitalikuume nousee

Lauantai 23. helmikuuta

Krista Pärmäkoski on voittanut kaksissa edellisissä arvokisoissa mitalin skiathlonissa. Kyseinen matka ei ole yhdenkään huippuhiihtäjän suosikkimatka, erikoismonojen, suksienvaihdon ja kahden eri hiihtotyylin vuoksi, mutta Pärmäkoskea kilpailumuoto häiritsee vähemmän kuin monia muita. Ennakkosuosikki Therese Johaug ei ole hävinnyt kilpailukieltonsa päättymisen jälkeen yhtään keski- tai pitkien matkojen kilpailua. Muita vahvoja mitaliehdokkaita ovat Ebba Andersson, Ingvild Flugstad Östberg ja Charlotte Kalla.

Sunnuntai 24. helmikuuta

Ensimmäisen kisaviikon päätöspäivänä ohjelmassa ovat hiihdon parisprintit ja yhdistetyn parisprintti. Jos Suomen mitalitili on vielä sunnuntain jälkeen edelleen avaamatta, koko sinivalkoisen joukkueen ilmapiiri on takuuvarmasti kireä.

Suomi heittää miesten parisprinttiin kaksikoksi Iivo Niskasen ja Ristomatti Hakolan. Salpausselän kisoissa parisen viikkoa sitten duo oli parisprintin kolmonen, edelle ehtivät Norjan ykkös- ja kakkosjoukkue.

Niskasella ja Hakolalla on aito kultasauma. Toki Norja ja Venäjä ovat ennakkosuosikkeja, mutta kisaohjelma on suomalaisten puolella. Johannes Hösflot Kläbo, Emil Iversen, Sergei Ustjugov ja Aleksandr Bolshunov hiihtävät edellispäivänä 30 kilometrin skiathlonin, kun taas suomalaiset huilaavat lauantain.

Krista Pärmäkoski aikoo alustavan suunnitelmansa mukaan hiihtää parisprintin, johon hän saa parikseen viime viikonloppuna Cognessa erinomaisessa vireessä olleen Kerttu Niskasen. Duo on laskettava kilpailun mitalisuosikkeihin.

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen voittivat Salpausselällä yhdistetyn parikisan, mikä nostatti odotuksia Seefeldiin. Suomalaisten kompastuskivi on tällä kaudella yleensä ollut mäessä. Kisa hypätään Innsbruckin legendaarisessa Bergiselin mäessä. Herola ja Hirvonen eivät saa lähteä liikkeelle liian kaukaa, sillä parisprintin rata on yhtä helppo kuin hippohiihdoissa.

Keskiviikko 27. helmikuuta

Iivo Niskasen suuri päivä – ohjelmassa on 15 kilometrin väliaikalähtö perinteisellä hiihtotavalla. Suomalainen on kisan ennakkosuosikkeja, mutta Aleksandr Bolshunov ja Emil Iversen tarjoavat Niskaselle kovan vastuksen. Vaikka Niskanen on puhunut taas arvokisoja edeltävät puoli vuotta luisteluhiihtoon tekemästään panostuksesta, MM-kisoissa ollaan taas siinä tilanteessa, että suutari pysyy lestissään ja keskittyy täysin perinteisen hiihtotavan kisoihin.

Lauantai 2. maaliskuuta

MM-kisojen ohjelma on rakennettu niin, että viikonloppuina penkkiurheilijat voivat liimata itsensä sohvalle nauttimaan talviurheiluviihteestä koko päiväksi. Viimeisen kisalauantain ohjelmassa ovat yhdistetyn joukkuekilpailu, naisten 30 kilometrin hiihto ja mäkihypyn sekajoukkuemäki. Miesten 50 kilometrin hiihto huipentaa kisat sunnuntaina. Pitkät hiihtomatkat käydään vapaalla hiihtotavalla liukkailla laduilla – mikäli lumisade ei pääse yllättämään – joten olympialaisissa nähtyjä irtiottoja tuskin tapahtuu.

Katso kisaohjelmasta, milloin Seefeldissä hiihdetään ja hypätään mäkeä.

Jutusta korjattu lauantain ja sunnuntain päivämäärät 21.2. kello 10.15.