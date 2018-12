Napoli pyysi ottelun keskeyttämistä rasistisen huutelun takia – Päävalmentaja: "Ensi kerralla jätämme kentän, vaikka häviäisimme sen vuoksi"

Kannattajat tappelivat myös stadionin ulkopuolella

Italian jalkapallon pääsarjassa pelaava Napoli pyysi lukuisia kertoja keskeyttämään Napolin ja Interin välisen keskiviikkoillan ottelun rasististen huutojen vuoksi.

Napolin keskuspuolustaja Kalidou Koulibaly joutui kuuntelemaan kotijoukkueen kannattajien apinaääntelyä läpi ottelun.

– Pyysimme kolmesti ottelun keskeyttämistä. Pelaajamme oli ärsyyntynyt eikä parhaalla päällä. Yleensä hän on hyvin rauhallinen, mutta hän joutui kuuntelemaan noita ääniä läpi ottelun, Napolin päävalmentaja Carlo Ancelotti sanoi Sky Sportsille.

Koulibaly ajettiin kentältä 80. minuutin kohdalla. Napoli hävisi ottelun Interin lisäajalla tekemällä maalilla.

– Ensi kerralla keskeytämme ottelun ja jätämme kentän, vaikka se tarkoittaisi, että häviämme ottelun, Ancelotti jyrisi.

– Se, mitä tänään tapahtui, on pahaksi paitsi meille myös italialaiselle jalkapallolle.

Koulibaly pahoitteli myöhemmin Twitter-tilillään tappiota ja ulosajoaan, mutta lisäsi:

– Olen ylpeä ihonväristäni. Olen ylpeä ollessani ranskalainen, senegalilainen ja napolilainen: ihminen.

Rasismi on vaivannut Italian jalkapallokatsomoita jo pitkään ja seurat ovat joutuneet maksamaan suuriakin sakkosummia kannattajiensa rasistisista huudoista. Rasismi on puhuttanut tänä syksynä myös Englannin jalkapallokentillä. Esimerkiksi Valioliigaseura Chelsea on joutunut painimaan rasistiseen käytökseen syyllistyneiden kannattajien kanssa.

Levotonta myös stadionin ulkopuolella

Mediatietojen mukaan myös Interin stadionin ulkopuolella oli levotonta. Neljä Napolin kannattajaa sai puukosta fanien tappelussa ennen ottelua. Tappeluun osallistunut Interin kannattaja sai surmansa Napolin kannattajan ajettua hänen ylitseen pakettiautolla.